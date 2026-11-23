La sección Retrato de... cambia esta semana de protagonista. En lugar de una biografía, Susana Martínez-Rodríguez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia, nos lleva a una fábrica murciana de finales del siglo XIX. En ella trabajaban sierras mecánicas y calderas de vapor sobre madera llegada de Finlandia, Suecia, Noruega y Canadá.

Alejandro Delgado y Compañía se constituyó en Cartagena el 27 de junio de 1887. Detrás estaban el comerciante Alejandro Delgado Ibernón y el hombre de negocios José Jesús Pedreño Deu, que puso la mayor parte del capital. La firma empezó comerciando con maderas, hierros y carbones. Con los años fabricó cajas para la exportación agrícola, además de sillas y mecedoras de madera curvada al estilo vienés, que vendía en su depósito de Madrid y también en Barcelona.

El retrato explica por qué la empresa llevaba el nombre del socio que menos dinero aportó (la respuesta está en la sociedad comanditaria). También rescata la figura de Marta de Rojas, una viuda que heredó los derechos de su marido y que, según la documentación, influyó en los planes de expansión. "La internacionalización no empezó ayer", recuerda la catedrática.

La compañía cambió de manos y de nombre durante casi siete décadas. Cómo terminó aquella aventura, y qué huella dejó en la Murcia industrial, te invitamos a escuchar el audio.