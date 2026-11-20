Al hombre se le ha enseñado a callar sus problemas en la cama. Por eso muchos esperan demasiado antes de consultar una dificultad de erección. Con motivo del Día Internacional del Hombre, que se celebró el 19 de noviembre, Más de uno Murcia dedicó la sección Sexo sentido a la sexualidad masculina con Jesús Rodríguez, psicólogo, doctor en Sexología y director médico del ISM.

Rodríguez explicó que la pérdida de calidad en la erección es a menudo una advertencia. "Muchas veces un problema de erección es un síntoma centinela de lo que en unos años puede ser un problema más serio a nivel cardiovascular". Según detalló, las arterias del pene son más pequeñas que las coronarias y, cuando empiezan a dañarse, los primeros fallos aparecen en las más pequeñas. Detectarlo a tiempo puede servir como empujón para cuidarse más y pasar por el cardiólogo.

El especialista también habló de la presión que se impone el propio hombre. "En la década de los 40 es normal que la erección a veces nos dé algún pequeño susto", reconoció. El problema llega cuando ese bajón se vive como una anomalía y provoca "una especie de pánico, miedo escénico". Según Rodríguez, esa tensión nerviosa empeora todavía más la circulación en el pene.

La pareja también influye

El sexólogo salió en defensa de los hombres ante una interpretación frecuente en muchas mujeres, que viven la falta de erección como falta de interés. "La erección no es sinónimo de interés sexual, no es sinónimo de deseo sexual", subrayó. Ese malentendido añade presión a quien sí siente atracción por su pareja.

Rodríguez señaló al estrés como "un enemigo íntimo" que afecta a la libido, al placer y también al dolor. Además, advirtió de que pasar muchas horas sentado puede causar molestias al orinar o al eyacular "sin infección, sin problema de próstata", y que en algunos hombres esas molestias se vuelven crónicas. Para combatirlo recomendó andar y subir escaleras, sobre todo a quienes tienen trabajos sedentarios.

Sobre la edad, prefirió no fijar una fecha cerrada, "algunos a partir de los 45 lo notan, otros a los 50, pero hay gente que ya a los 40 tiene que pasar por el taller".