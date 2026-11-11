Relatos de una sexóloga: siete preguntas para saber de verdad quién tienes enfrente en una primera cita

Se sale de muchas primeras citas sabiendo dónde trabaja la otra persona, si le gusta viajar o si hace deporte, pero sin tener ni idea de cómo es en realidad. Lo advierte la sexóloga de La Eroteca Eva Camacho, que en su sección Relatos de una sexóloga, en Más de uno Murcia (Onda Cero), plantea un repertorio de preguntas distinto. Las de siempre sirven para romper el hielo, explica, pero si se busca una relación hay otras más reveladoras. "Una cosa es que alguien nos atraiga y otra que sea compatible con nosotros", resume.

Su propuesta son siete preguntas que aportan mucha información sin convertir la cita en un interrogatorio.

1. ¿Qué aprendiste de tu última relación?

A Camacho le interesa menos quién dejó a quién que lo que la persona ha extraído de la experiencia. Una respuesta como "me di cuenta de que, cuando algo me molestaba, me lo callaba hasta que explotaba" muestra autocrítica. Si todas las exparejas eran horribles y nunca reconoce nada propio, conviene prestar atención.

2. ¿Cómo sería tu domingo perfecto?

Parece inocente, pero retrata el estilo de vida y la forma de disfrutar del tiempo libre. Que uno prefiera madrugar para ir al monte y el otro levantarse a las once para ver una película no implica incompatibilidad, pero una relación no son solo viajes y cenas románticas, también son domingos normales.

3. ¿Sigues teniendo amigos de toda la vida?

Permite saber si la persona valora y cuida sus vínculos con el paso del tiempo. La sexóloga matiza que no conservar amigos de la infancia no es una mala señal por sí solo. Lo importante es cómo se relaciona hoy con la gente a la que quiere.

4. ¿Qué es lo que no aguantarías en una pareja?

Si la respuesta es "que me mintieran", se aprecia que valora la sinceridad. Si es "que mi pareja saliera de fiesta sin mí", puede haber inseguridad o una visión más controladora. La clave, según Camacho, está en escuchar el porqué, porque una cosa es tener límites y otra querer controlar a la pareja.

5. ¿Qué te gustaba de la relación de tus padres y qué harías diferente?

Descubre qué modelos de pareja conoce, qué valora y qué quiere cambiar. Si la historia familiar es delicada, la sexóloga recomienda preguntar por alguna pareja que la persona admire, sin forzar la intimidad.

6. Si dentro de cinco años todo te va bien, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida?

Sirve para comprobar si se quiere lo mismo. Quien sueña con dejar el trabajo y viajar por el mundo puede encontrarse con alguien que busca estabilidad y echar raíces. Ninguna opción es mejor, subraya, pero quizá imaginan futuros diferentes.

7. Si le preguntara a tu ex qué es lo más difícil de estar contigo, ¿qué diría?

Es la más delicada, y también de las más interesantes, porque muestra si la persona se conoce lo bastante como para reconocer sus defectos. "Todos tenemos cosas difíciles", recuerda Camacho, y si alguien asegura que su único defecto es ser demasiado buena persona, "igual está intentando venderte la moto".

Conversar, no disparar

La experta insiste en que las preguntas no deben lanzarse una detrás de otra. Se trata de conversar, escuchar y compartir también las propias respuestas.

Camacho añade un último consejo que invierte el foco. Con frecuencia se está tan pendiente de gustar a la otra persona que se olvida comprobar si ella gusta de verdad. ¿Gusta cómo piensa, cómo trata a los demás, cómo se siente uno a su lado? Y propone una pregunta para hacerse al volver a casa. "¿He podido ser yo mismo con esta persona o he pasado toda la cita intentando impresionarla?".

Su conclusión es que una primera cita no sirve para decidir si será el amor de nuestra vida, sino para descubrir si apetece tener una segunda. En sus palabras, no se trata solo de encontrar a alguien que nos guste, sino de descubrir si nos gusta la vida que podríamos compartir con esa persona.

Escucha la sección completa de Relatos de una sexóloga en el audio que acompaña a esta noticia.