Retrato de... exposición: Mujer, nobleza y poder

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Cuando la historia se escribe con documentos, las mujeres de la nobleza aparecen mucho más lejos de la casa y mucho más cerca del poder de lo que sugiere la tradición. Esa es la tesis de la exposición Mujer, nobleza y poder, que el Archivo Histórico de la Nobleza, de titularidad estatal y dependiente del Ministerio de Cultura, presenta en el Archivo General de la Región de Murcia, donde podrá visitarse hasta el 20 de febrero de 2027.

La directora del archivo y comisaria de la muestra, Arántzazu Lafuente Urién, ha repasado el proyecto en los micrófonos de Onda Cero Región de Murcia, en la sección Retrato de... que firma Susana Martínez Rodríguez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Martínez, que ya ha recorrido la exposición, recomendó la visita y recordó que estas mujeres representan a una minoría privilegiada, cuyos recursos, derechos hereditarios y vínculos familiares les abrieron espacios de poder reservados por lo general a los hombres.

Un proyecto que cambió de rumbo

La idea original, gestada en torno a 2019, era mostrar los documentos de mujeres muy conocidas que custodia el archivo, como Beatriz Galindo, Beatriz de Bobadilla o María Pacheco. Pero la selección de fondos reveló algo más. Según explicó Lafuente, había un volumen “importantísimo” de documentación de mujeres de todos los linajes con un papel parecido, el de mujeres “educadas, tenaces” que defendían los derechos de sus hijos, administraban justicia y acudían a los tribunales en nombre de la familia cuando la viudedad o la guerra las dejaban al mando. Ese hallazgo llevó a reorientar la exposición hacia unos roles, subrayó, muy desconocidos en la sociedad actual.

La muestra reúne 35 documentos que abarcan desde 1307, con un acta de vasallaje entre señoras de la villa gerundense de Pals, hasta 1928, con una medalla conmemorativa a la duquesa de San Carlos de la Paz de Marruecos. Entre las piezas figuran la concesión del señorío de Palenzuela a Leonor de Guzmán en 1331, el plano de la capilla de Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, sufragada por María de Luna, las licencias para leer libros prohibidos concedidas a la marquesa de Tolosa en 1793 y las cartas de la duquesa de Osuna, mecenas de artistas como Moratín, Haydn, Boccherini o Goya.

Las cartas de la princesa de Éboli

El recorrido incluye figuras como la princesa de Éboli, Beatriz Galindo “la Latina”, Juana Pimentel (viuda de Álvaro de Luna) y Teresa Enríquez, junto a otras menos conocidas, como Catalina de Vargas Carvajal, condesa de Castillejo, o Mariana Walstein, marquesa de Santa Cruz.

La comisaria destacó que los archivos nobiliarios son archivos de familia donde las mujeres aparecen tanto en los documentos administrativos y notariales como en la correspondencia, pero también como protagonistas que escriben y ejercen el poder. Entre esos textos citó las cartas de Ana de Mendoza y de la Cerda durante su reclusión en el palacio de Pastrana, en las que se queja al rey de que le han retirado el médico, de que no la dejan salir y de que es inocente. “Ver esas cartas escritas de su propia letra emociona y pone los pelos de punta”, afirmó.

El matrimonio, un contrato entre linajes

La comisaria de la exposición se refirió también a las capitulaciones matrimoniales, que regulaban dotes, patrimonios, mayorazgos y hasta el uso de los apellidos. Aunque las mujeres, tratadas por la sociedad de la época “como menores de edad”, no negociaban su propio matrimonio, eran, apuntó, activos fundamentales de los linajes. Pasaban a depender de la familia del marido sin romper el vínculo con la de origen.

La catedrática y autora de la sección, Retrato de... Susana Martínez Rodríguez insistió en la necesidad de distinguir entre titularidad y administración de los bienes, y en que la viudez cambiaba con frecuencia el panorama, al permitir a muchas mujeres gestionar directamente el patrimonio y ejercer la tutela de sus hijos menores.