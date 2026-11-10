Identidad Ñ: "Las academias no podemos ir por delante de la sociedad", dice el académico Ignacio Bosque

La Real Academia Española (RAE) presentó el pasado 30 de octubre, en Madrid, la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), una renovación a fondo de la estructura interna de la obra pensada para que el hablante la entienda y la use con más facilidad. Uno de los académicos que han participado en ella, Ignacio Bosque, que ocupa la letra t, la explica en la sección Identidad Ñ del programa Más de uno Murcia (Onda Cero), en conversación con la lingüista de la Universidad de Murcia Ana Bravo.

El cambio más visible afecta al orden de las acepciones. "Mucha gente decía que la primera acepción era la extraña porque era antigua", recuerda el académico Iganacio Bosque. Ahora la primera es la más común en el habla cotidiana y, según el Bosque, "el criterio no es cronológico, es de uso".

Bosque defiende que el diccionario debe evolucionar con la sociedad. "Las academias no podemos ir por delante de la sociedad, pero no podemos trabajar al margen de los cambios sociales", afirma. Y explica por qué se ha abierto tanto a los americanismos. "En España vivimos el 8 % de los hispanohablantes del mundo y el resto está en América", señala. Por eso la obra no es solo de la RAE sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a 23 academias.

Esa apertura tiene un efecto directo sobre los localismos. La edición anterior marcaba voces de Cuenca, Murcia o Cáceres, pero no de ningún país americano. "Eso no estaba bien", admite el académico. Las marcas regionales españolas se sustituyen por una sola, "España regional y dialectal", y la información concreta se conserva en la base de datos académica.

Ana Bravo puso sobre la mesa palabras como CEO, edadismo o ecoansiedad, y expresiones como "complejo de Peter Pan". ¿Por qué unas entran antes que otras? Ignacio Bosque asegura que la Academia recibe críticas por motivos opuestos, por incluir palabras efímeras y por tardar en recoger usos ya asentados. Y deja una curiosidad. La acepción de "conversación" como capacidad para conversar de forma amena no estaba en la edición de 2014 y se añadió a última hora.

La obra puede consultarse gratuitamente en internet y, según Bosque, la idea es publicar una edición nueva cada 12, 13 o 14 años. Escucha la entrevista íntegra.