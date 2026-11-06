Sexo sentido: Un solo perfil, 72 horas y el matrimonio como meta. Nace el “antiTinder” católico

Cada vez más personas se muestran agotadas por las aplicaciones de citas tradicionales. En Sexo sentido, los expertos coinciden en que estas plataformas dañan la salud mental y la autoestima de quienes las utilizan.

El modelo del deslizamiento superficial, basado en decidir en segundos a partir de una fotografía, favorece prácticas nocivas como el ghosting y convierte a las personas en productos intercambiables dentro de un mercado digital. Esa lógica alimenta la sensación de que siempre hay una opción mejor a un clic de distancia, y deja al usuario más solo que al principio.

Ante esta saturación emocional, las generaciones más jóvenes buscan otro camino. Unos recuperan el contacto directo y las interacciones reales. Otros recurren a alternativas basadas en afinidades concretas o en creencias religiosas, como Ama Fuerte, la aplicación católica que se presenta como un “antiTinder”. Propone una única persona cada vez, concede 72 horas para decidir y plantea el matrimonio como meta.

El debate se amplió a las grandes plataformas tecnológicas y a las redes sociales, que condicionan el comportamiento de los usuarios mediante algoritmos perjudiciales. Esa influencia ha motivado la intervención de las autoridades europeas.

El Dr. en sexólogia de ISM y la sexóloga, de La Eroteca, Eva Camacho concluyeron que recuperar los encuentros presenciales y las actividades grupales de siempre (el grupo de amigos, las aficiones compartidas, el deporte o los voluntariados) resulta mucho más saludable para construir vínculos afectivos auténticos.