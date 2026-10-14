Relatos de una sexóloga: cuando la pareja se convierte en madre, hijo o jefa y el deseo se apaga

La sexóloga de parejas de La Eroteca, Eva Camacho, ha abordado en Más de uno Murcia, con Julián Vigara, una pregunta: ¿eres su novia, su madre o la que lleva los pantalones? Lo ha hecho en una nueva entrega de Relatos de una sexóloga.

Camacho ha advertido de que muchas parejas caen en una trampa: confundir la relación con tener que “criar, controlar o salvar al otro”. Cuando uno de los dos asume todas las responsabilidades (citas médicas, recibos, compras, tareas domésticas) y el otro delega o evita, aparece una dinámica de madre e hijo, aunque ambos sean adultos. Según la experta, esa situación puede restar admiración y deseo. “El resentimiento no suele ser un buen compañero de cama”, ha afirmado.

La sexóloga ha explicado también que el problema no siempre es de quien evita, hay personas que supervisan y corrigen tanto que no dejan actuar a su pareja. Se genera así un círculo en el que él se retira, ella controla más y ambos se sienten peor. Para romperlo, Camacho propone cambiar la pregunta “¿quién tiene la culpa?” por “¿qué hacemos ambos para mantener esta dinámica?”.

Eva Camacho ha defendido que una mujer independiente puede disfrutar sintiéndose cuidada sin perder autonomía, y que los hombres también necesitan afecto y reconocimiento. “El hombre también quiere sentirse deseado, no solamente necesitado”, ha señalado. Ha precisado además que las energías masculina y femenina no pertenecen a un solo sexo, y que la polaridad entre ambas solo seduce si es una elección libre y recíproca.

La reflexión final ha sido clara, “una mujer no necesita un padre, ni un hombre necesita una madre. Los dos necesitan una pareja”.

Escucha la conversación completa con Eva Camacho en Onda Cero Murcia.