Con Ana Bravo

Identitad Ñ: Español de tierras bajas y de tierras altas, la hipótesis que explica el mapa de la lengua en América

La lingüista de la UM, Ana Bravo explica en Identidad Ñ, con las voces de Bad Bunny, Cantinflas y Dudamel, cómo la historia de la colonización dibujó el mapa del español al otro lado del Atlántico

Julián Vigara

Madrid |

Identidad Ñ
Ana Bravo, lingüista de la UM

Bad Bunny y Cantinflas hablan la misma lengua, y sin embargo no suenan igual. Esa diferencia, que cualquier oyente percibe a la primera, tiene una explicación histórica que la lingüista de la Universidad de Murcia, Ana Bravo desvela en Identidad Ñ, en Más de uno Murcia.

Tras la festividad de la Hispanidad, Bravo dedica la sección al español de América y arranca con una duda. ¿Se dice “español de América” o “español en América”? La respuesta tiene más calado del que parece.

A partir de ahí, la profesora de la UM propone un pequeño juego de oído con voces muy reconocibles y plantea una hipótesis que vincula el modo de hablar de cada zona con la forma en que fue poblada. Una teoría que, según advierte, hoy está muy matizada, pero que sigue siendo una de las más sugerentes para entender el mapa de la lengua.

Escucha la sección completa de Identidad Ñ en el audio de esta página.

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