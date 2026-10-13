“Haz match con tu salud mental”, el mensaje de la enfermería a los adolescentes en su Día Mundial

Uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún problema de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año lleva por lema “Haz match con tu salud mental”, José Manuel Robles, enfermero supervisor de salud mental del Hospital Reina Sofía de Murcia, ha analizado en Tiempo de enfermeras qué hay detrás de esa cifra.

Robles explica que hacer match con la salud mental es “prestar atención al bienestar emocional” y saber pedir ayuda cuando algo duele. En la práctica se traduce en dormir lo suficiente, poner límites a las pantallas y mantener actividades que gusten. Para distinguir un altibajo normal de una señal de alarma, el especialista señala los cambios bruscos y persistentes, como una bajada repentina del rendimiento escolar, el aislamiento en la habitación, la pérdida de amistades o las alteraciones del sueño. Si se prolongan más de dos semanas, aconseja acudir a un profesional.

En las consultas predominan la ansiedad, la depresión y las autolesiones, a los que se suman los problemas vinculados a las redes sociales, la soledad y, en edades más tempranas, los trastornos de la conducta alimentaria. Sobre si hay más problemas o más disposición a hablar de ellos, el enfermero apunta a ambas cosas. Hay más presión académica y social, pero también menos reparos para hablar de salud mental.

Sobre las autolesiones, Robles subraya que en la mayoría de los casos no hay “un deseo de morir, sino un deseo de dejar de sentir dolor”.