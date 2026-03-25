Puente Tocinos suma una nueva propuesta gastronómica: La Barra de Juan Campoy

Juan Campoy ha vuelto a Murcia con un nuevo proyecto gastronómico y muchas ganas de reencontrarse con su público. En el espacio, Cuchillito y tenedor de Más de uno Murcia, junto a Mary Luz Piñeiro, el hostelero presenta La Barra de Juan Campoy, el restaurante que acaba de abrir en Puente Tocinos y con el que inicia una nueva etapa en su tierra.

Ubicado en la calle Artesanos del Belén, número 1, en pleno centro de Puente Tocinos, el local ha echado a andar hace apenas tres semanas, pero ya ha arrancado con fuerza. Campoy asegura que el recibimiento ha sido muy bueno y que había ganas de verle de nuevo en Murcia tras su paso por Orihuela.

Con 36 años de trayectoria en hostelería, Juan Campoy repasó en la entrevista una vida ligada al oficio desde muy joven. Empezó con solo 11 años en un bar de Monteagudo, ayudando también en casa con lo que ganaba cada semana. Una historia de esfuerzo que sigue marcando su forma de entender la restauración: trabajo, cercanía y atención al cliente desde el primer minuto

Esa filosofía se traslada también a La Barra de Juan Campoy, donde apuesta por una cocina mediterránea con producto de la tierra, recetas reconocibles y toques actuales. En su carta conviven tapas de siempre con propuestas más personales, como la vieira o la alcachofa con manita de cerdo, además de elaboraciones como la mini hamburguesa de rabo de toro, los callos de wagyu o una cuidada selección de pescados, carnes y mariscos.

La propuesta se completa con una bodega en la que Campoy da protagonismo a los vinos murcianos y con una amplia terraza que se ha convertido ya en otro de los reclamos del local. El arranque, de hecho, deja un dato llamativo, en apenas tres semanas han servido más de 2.000 caballitos.

El hostelero subraya además la importancia del trato al cliente, del equipo que le acompaña en cocina y en sala, y de crear un espacio donde quien entre se sienta bien recibido desde el primer momento. Ese, en el fondo, es también el espíritu de esta nueva aventura.

Ya puedes escuchar la entrevista completa con Juan Campoy en el audio que acompaña esta información.