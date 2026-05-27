'Melón con jamón': Enrique Rey y el verano que nos tiene atrapados, «un montón de gente que no sabe lo que hace»

Huele a crema solar, a sandía y a esa loncha de jamón que se curva con el calor. El verano español es mucho más que una estación: es, según Enrique Rey, casi una religión nacional, un espejismo que perseguimos cada año convencidos de que esta vez sí será el verano de nuestra vida. De todo ello hemos hablado este mediodía en Más de uno Murcia con el autor de Melón con jamón (Ediciones Temas de Hoy), un ensayo tan fresco como afilado que llega hoy mismo a las librerías.

Madrileño de nacimiento —nació en 1992— y murciano de adopción, Rey cumplió en 2018 la vieja fantasía de tantos veraneantes y se mudó a orillas del Mar Menor, donde trabaja como instructor de vela en la Escuela de Vela Socaire, en Santiago de la Ribera. Periodista de oficio, ha firmado en medios como Vice, El Confidencial, El Mundo o El País, y ahora da el salto al libro con un debut que sus lectores describen como «lúcido y divertido».

En Melón con jamón, subtitulado «Crónica sentimental de un país al sol», Rey utiliza el verano como prisma para leer la historia reciente del país: del turismo de masas a las urbanizaciones imposibles, de las canciones virales a los recuerdos «que ya no sabemos si son propios o heredados». Una mirada que tiene una cara luminosa —la de la felicidad y la nostalgia— y otra mucho más sombría, la de una costa litoral devastada por nuestra necesidad de estirar esa felicidad más allá de lo razonable.

«El verano es un montón de gente que no sabe lo que hace.»

Durante la entrevista, el autor reflexiona sobre el verano como «estado mental» sobre por qué cuanta más frustración acumulamos durante el año más salvajes y consumistas se vuelven nuestras vacaciones, y sobre lo que significa vivir el deterioro de un paraíso como el Mar Menor cuando uno se gana la vida en él. Todo ello con el humor seco y la mirada pop que recorren las páginas de su libro.

Una conversación que sabe a verano, pero que también deja poso. Pueden escuchar la entrevista completa con Enrique Rey en el reproductor que acompaña a esta noticia.