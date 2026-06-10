El Hospital Reina Sofía estrena la enfermera referente en salud mental para acompañar al paciente del ingreso al alta

El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia ha incorporado la figura de la enfermera referente en salud mental, una enfermera especialista integrada en la unidad que actúa como puente entre la atención hospitalaria de agudos y la atención comunitaria. Su función es canalizar las necesidades de pacientes, familias y profesionales para favorecer la comunicación y situar al paciente en el centro de los cuidados.

Tal y como explica Rebeca Sánchez, enfermera referente del centro, se trata de un perfil resolutivo y cercano que surge a propuesta de la dirección de enfermería y de la supervisión de la unidad. La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Salud Mental 2023-2026, cuyo eje es precisamente la continuidad asistencial y la coordinación entre departamentos.

La complejidad asistencial es notable: en el área 7, donde se ubica el Reina Sofía, ingresan también pacientes del área 9 —Cieza, Abarán y Blanca—, lo que obliga a coordinarse con tres centros de salud mental, dos unidades de conducta adictiva y recursos regionales como la Unidad de Media Estancia del Hospital Román Alberca, comunidades terapéuticas y asociaciones del tercer sector.

Acompañamiento y coordinación

El seguimiento comienza con el ingreso, cuando la enfermera referente conoce el motivo de hospitalización y la historia previa del paciente y, junto al resto del equipo, elabora un plan de cuidados individualizado. A la vía clásica del informe de enfermería al alta se suma ahora una comunicación telefónica directa con las enfermeras de los centros de salud y de los recursos comunitarios, tanto al ingreso como en el momento del alta. Esa coordinación se extiende además a otros servicios del propio hospital, para que el paciente no pierda citas pendientes en especialidades como Neurología o Digestivo.

El papel de las familias

Las familias resultan un apoyo fundamental durante el ingreso en agudos, a menudo el único vínculo del paciente con el exterior. El equipo trabaja para integrarlas aún más y diseña un grupo de acompañamiento dirigido a pacientes y familias ante un primer brote, una atención que de momento se presta de forma individualizada para informar y calmar a los allegados en los primeros momentos de la enfermedad.