TIEMPO LIBRE

El CC Atalayas acoge la Feria Sénior centrada en la salud, el bienestar y la vida activa

El centro comercial celebrará el 12 de junio una jornada gratuita con charlas, actividades, música y asesoramiento para mejorar la calidad de vida de las personas mayores

Julián Vigara

Murcia |

El CC Atalayas acoge la Feria Sénior
El CC Atalayas acoge la Feria Sénior | CC Atalayas

El centro comercial Atalayas celebrará el próximo 12 de junio su Feria Sénior, una iniciativa diseñada para promover el bienestar, la salud y el envejecimiento activo a través de una jornada abierta al público, gratuita y repleta de propuestas de interés.

La feria nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, información y convivencia en el que los asistentes puedan conocer recursos, servicios e iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida. Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de un completo programa que incluye actividades participativas, charlas divulgativas, experiencias prácticas, actuaciones musicales y zonas informativas atendidas por profesionales y entidades especializadas.

Entre los contenidos destacados se abordarán cuestiones relacionadas con el bienestar físico y emocional, la innovación en los cuidados, la salud preventiva o la lucha contra la soledad no deseada, así como otros aspectos clave para fomentar una vida activa, saludable y participativa. Asimismo, distintas asociaciones y organizaciones ofrecerán información, asesoramiento y propuestas dirigidas tanto a las personas mayores como a sus familias.

Con esta iniciativa, el centro comercial Atalayas refuerza su compromiso con la generación de valor social y la promoción de hábitos saludables, contribuyendo a crear espacios de encuentro intergeneracional y al bienestar general de la comunidad.

La Feria Sénior se presenta así como una oportunidad para descubrir nuevas iniciativas, resolver dudas, compartir experiencias y disfrutar de una jornada enriquecedora en un ambiente cercano, dinámico y participativo.

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