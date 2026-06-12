«Los Trastámara eran especialistas en matar a disidentes, incluso a miembros de su familia»: Mario Escobar novela la juventud cautiva de Isabel la Católica

El historiador y novelista Mario Escobar ha pasado por los micrófonos de «Más de uno Murcia», en Onda Cero, para presentar La prisionera del trono, la novela que rescata la juventud desconocida de Isabel la Católica: la de la niña de once años encerrada en el Alcázar de Segovia junto a su hermano Alfonso. Lo que la historia oficial llama traslado a la corte, el autor lo desmonta sin rodeos: «Es un eufemismo. Es un secuestro político», ha asegurado el escritor madrileño, que recuerda que los infantes «no van a ser hermanos del rey o hermanastros, sino verdaderos prisioneros».

Castilla, 1461: un reino con más enemigos dentro que fuera

La acción se sitúa en la Castilla de mediados del siglo XV, un territorio extenso y poderoso pero profundamente inestable, dominado por grandes linajes nobiliarios con tierras, privilegios y ejércitos propios. El detonante del encierro de Isabel y Alfonso fue, según ha explicado Escobar, el embarazo de la reina: Enrique IV iba a tener por fin una heredera, la futura Juana, y existía «un temor a que los nobles levantiscos castellanos intenten hacer un golpe de mano». La custodia de los infantes en Segovia se convirtió así en «la excusa perfecta» para neutralizar cualquier alternativa al trono.

El nacimiento de la princesa, pronto apodada «la Beltraneja» por quienes insinuaban que su verdadero padre era el favorito real Beltrán de la Cueva, terminó de incendiar la cuestión sucesoria y arrastró a Castilla a una guerra civil latente en la que la política se decidía tanto en los campos de batalla como en los pasillos de palacio. Un escenario que el autor no duda en comparar con la ficción más descarnada: los Trastámara, ha recordado, «eran especialistas en matar a disidentes políticos, incluso a miembros de su familia», y el veneno «corría como el agua en esa época».

Una infancia dura en Arévalo

Antes del Alcázar, Isabel creció en Arévalo junto a su madre, Isabel de Portugal, una figura trágica que tras enviudar comenzó a perder la razón, «sobre todo cuando llegaba la noche», atormentada por el recuerdo de Álvaro de Luna, a quien había traicionado. La futura reina, huérfana de padre desde los tres años, recibió allí una educación formal de la mano de mentores como fray Lope de Barrientos, uno de los grandes eruditos de la época, que le enseñó latín. Una vida «difícil porque no tenían rentas, pero al mismo tiempo feliz porque estaba con su familia», en palabras del autor. Todo cambió al cruzar las puertas de la sofisticada y peligrosa corte segoviana.

Un rey marioneta y una reina ambiciosa

En el retrato que Escobar hace de Enrique IV no aparece el monarca débil de los manuales, sino algo más complejo: «Era un artista, un rey poeta como su padre, muy culto y obsesionado con el lujo asiático. Le importaba muy poco el poder y eso hacía que fuera muy manipulable». Una marioneta en manos de consejeros ambiciosos como Juan Pacheco, marqués de Villena, o el arzobispo Carrillo, que lo sostuvieron «hasta que ya no fue útil» y después trataron de sustituirlo, primero por el infante Alfonso y más tarde por la propia Isabel.

Frente a ella se alzó su cuñada, Juana de Portugal, una mujer «ambiciosa, educada para convertirse en reina madre», incapaz de concebir que los hijos de la segunda esposa de Juan II pudieran arrebatarle su posición. Sus conspiraciones, apunta el novelista, acabaron volviéndose contra ella, «como si el karma le volviera».

Los afectos en un nido de víboras

En medio de tanta intriga, Isabel encontró dos refugios verdaderos. Gonzalo Chacón, antigua mano derecha de Álvaro de Luna, «se empeñó desde el primer momento en proteger a Isabel y la trató como a una hija»; fue él quien la «vacunó» contra los halagos, enseñándole que quienes la adulaban un día podían traicionarla al siguiente. Y Beatriz de Bobadilla, a la que el autor define como «la hermana mayor que nunca tuvo», una amistad inquebrantable que llegaría incluso a jugarse la vida por la reina.

De aquella escuela de supervivencia salió el carácter que marcaría su reinado. Isabel, ha subrayado Escobar, era «muy prudente y observadora; aprendió a esperar, a escuchar y a no dejarse manipular», y encontró en la lectura una forma de anticiparse a las situaciones antes de vivirlas.

Entre la historia y la ficción

Preguntado por la frontera entre el historiador y el novelista, Escobar admite que «siempre es una línea fina», aunque al final del libro detalla qué es ficción y qué es realidad. Y advierte de que las sorpresas suelen llegar por el lado menos esperado: «A veces el lector se sorprende porque lo que cree que es ficción resulta ser realidad», como la existencia de una importante guardia mora en la corte de Enrique IV. La mayor parte de la novela, asegura, es veraz, porque aquellos diez años de la vida de Isabel fueron «riquísimos en conspiraciones».

La obra, construida como una serie de cartas que Isabel, ya anciana y enferma, escribe a su hija Juana —la que la historia conocerá como Juana la Loca—, se cierra con la boda de Valladolid. ¿Cálculo político o amor verdadero con Fernando de Aragón? El autor se inclina por lo segundo: «Los cronistas dicen que sí. Tenemos muchos documentos que hablan de que, a pesar de caracteres distintos, hubo buena sintonía y un flechazo al principio». Y añade que, pese a las infidelidades del aragonés, «fue una historia de amor casi hasta el final, quizá más de Isabel hacia Fernando que al revés».

Un autor con más de un millón de lectores

Mario Escobar (Madrid, 1971), licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es historiador y novelista y dirige la asociación cultural Historia y Debate. Entre sus éxitos, traducidos a más de quince idiomas, figuran La librera de Madrid, Canción de cuna de Auschwitz y El espejo de las almas. La prisionera del trono (istoría, 400 páginas, 22,90 euros) ya está disponible en librerías.