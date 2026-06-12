El calor sube la libido o la mata: la ciencia detrás de la controversia

Aunque todos presumen de que en verano la gente tiene más predisposición sexual, la realidad es más compleja. El calor afecta de formas contradictorias: por un lado estimula hormonas sexuales; por otro, agota y baja el deseo. En esta sección de «Sexo sentido» analizamos la paradoja estival sin tabúes.

La base fisiológica de la controversia

La exposición solar aumenta los niveles de testosterona y estrógeno, lo que podría mejorar la libido. Además, el calor incrementa los niveles de dopamina y endorfinas — sustancias que nos hacen más receptivos e interactivos con la pareja. Pero en el otro lado de la balanza: el verano genera fatiga, irritabilidad y, en ciudades como Murcia con temperatura media estival de 26º, el cansancio puede eclipsar el deseo.

Lo que el calor hace a los espermatozoides

Los testículos necesitan estar fresquitos. El escroto tiene una temperatura inferior a la del resto de órganos precisamente para que se produzca correctamente la espermatogénesis — la formación de espermatozoides. Si los hombres llevasen ropa interior muy ajustada todo el año, con aumento de calor local, sí habría repercusión en la formación de espermatozoides y en la liberación de hormonas. Por eso, la recomendación es simple: ventilación. Ropa interior de algodón que respire mejor que los materiales sintéticos o deportivos, que mantienen demasiada humedad.

¿Y si aumentan las relaciones sexuales en verano?

Aquí está la clave: no es por el calor en sí. Objetivamente, a ciertos grados de temperatura la función sexual debería inhibirse. Lo que realmente explica el aumento de actividad sexual es un factor cultural y social muy importante en verano — aumentan exponencialmente las interacciones sociales. Hay más vacaciones, tiempo libre, espacios de ocio, festivales de música, fiestas de pueblo, y la gente viste con menos ropa. Es estadística pura: más ocasiones, más encuentros.

Un consejo práctico para parejas

Según Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca: «Que se duchen juntos». Así, literalmente fuera del calor, pueden mantener la intimidad sin el malestar de la temperatura extrema.

Lo importante para parejas

Que a uno le venga bien el calor y a otro no no hace que seáis incompatibles. Se pueden buscar cosas intermedias y adaptarse al ritmo de cada uno según cómo le afecte la temperatura.

Escucha la sección completa en el reproductor de audio más arriba.

«Sexo Sentido» emite todos los viernes a las 13:30 en Onda Cero Murcia, con Jesús Rodríguez (sexólogo, ISM), Eva Camacho (sexóloga, La Eroteca) y colaboradores especialistas como el Dr del Morales Meseguer, Leandro Reina.