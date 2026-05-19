Identidad Ñ: Habitar no es vivir — la palabra que revela nuestro derecho a estar en paz

¿Qué significa realmente 'habitar'? No es solo tener un techo. La palabra que usamos cada día para describir dónde vivimos esconde un significado mucho más profundo, uno que nos conecta directamente con la actualidad y con nuestro derecho fundamental a estar en paz.

En Identidad Ñ, la profesora y lingüista Ana Bravo de la Universidad de Murcia viaja al latín para revelar las capas ocultas de una palabra que creemos conocer. Lo que descubre es sorprendent, no tiene que ver con el espacio, sino con la posesión. No con la geografía, sino con la dignidad.

Una palabra que conecta con la crisis de vivienda

La etimología de «habitar» no es un ejercicio académico abstracto. Es un espejo directo de la realidad que debate la Región y España hoy, la ley de vivienda que no se aprobó, el derecho a poseer un espacio que sea tuyo, la imposibilidad de estar en paz cuando el sistema te obliga a un nomadismo involuntario.

Cuando Julián y Ana conversan sobre esta palabra, descubren algo esencial: nuestro lenguaje ha guardado desde el latín una verdad que la política actual parece haber olvidado.

De habēre a la actualidad

¿Qué tienen en común el verbo latino habēre, los «haberes» que heredas, un «hábito» cotidiano y tu derecho a una vivienda digna? Todo está conectado. Y la respuesta está en cómo los antiguos romanos formaban una palabra para significar algo tan específico como «poseer mediante la repetición».

Bob Dylan lo cantó, pero no como celebración: «Like a Rolling Stone». Y es que no es lo mismo elegir rodar que serlo obligado.

Escucha cómo Ana lo explica en el audio de la noticia