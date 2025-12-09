Identidad Ñ | ¿Es correcto decir "-10º bajo cero" y "Feliz Navidad" o "Felices Navidades"

En 'Identidad Ñ', la lingüista Ana Bravo vuelve a entrar en antena desde ese Canadá helado en el que las 'máximas' pueden ser de diez grados bajo cero... y ahí empieza el lío. ¿Por qué decimos "menos diez bajo cero" si, en teoría, es una redundancia que hace tiritar a más de un académico? A partir de un simple parte meteorológico, Ana nos lleva de la mano por esos pequeños excesos del lenguaje que todos repetimos sin pensar, pero que tienen detrás una forma muy concreta de procesar números, signos y palabras.

A partir de ahí, el frío da paso a la Navidad... o mejor dicho, ¿a las Navidades? En el podcast nos preguntamos si realmente hay diferencia entre felicitar "la Navidad" o "las Navidades", qué pinta tienen palabras como "gafas", "vacaciones" o "fiestas" en esta historia y por qué hay plurales que no parecen plural de nada. Ana nos descubre qué son esos plurales "caprichosos" que utilizamos a diario y cómo, a veces, el idioma añade información que no aporta nada... y, aun así, nos resulta imprescindible.

En resumen, una sección para escuchar con atención y con una sonrisa, ideal para quienes se han peleado alguna vez con los partes del tiempo, con los boletines navideños y con ese runrún de "esto suena raro, pero lo digo igual". Si quieres entender mejor por qué hablamos como hablamos cuando llega el frío y se acercan las fiestas, escucha el podcast y acompáñanos en esta nueva parada de Identidad Ñ.

Guion e idea: Ana Bravo, lingüista de la UM