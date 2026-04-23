Historia de la publicidad: del “Connecting People” a la IA. Así ha evolucionado la publicidad del móvil

La publicidad de los teléfonos móviles es, en sí misma, un espejo de cómo ha cambiado nuestra relación con la tecnología en las últimas décadas. En la sección 'Historia de la publicidad', el experto en marketing y director de N7 -agencia de publicidad, comunicación y marketing online- propone un recorrido que va mucho más allá de los anuncios, una radiografía del cambio social, cultural y tecnológico.

Desde los primeros spots de NEC, donde el móvil se presentaba casi como una rareza futurista, hasta el icónico “Connecting People” de Nokia, que convirtió el dispositivo en un símbolo de conexión emocional, la narrativa publicitaria comenzó a dar un giro clave: del producto al usuario.

El salto lo consolidó Motorola con la llegada de internet al móvil, abriendo la puerta a un nuevo ecosistema digital que cambiaría para siempre el mensaje de las marcas. Pero la gran ruptura llegó con Apple y su iPhone, que redefinió no solo el dispositivo, sino también la forma de comunicarlo, simplicidad, experiencia y deseo.

En los años posteriores, el foco se desplazó hacia la creación de contenido, con modelos como el Xiaomi MiNote poniendo la cámara en el centro del relato. Y ya en el presente, la batalla publicitaria se libra en otro terren, la inteligencia artificial. Firmas como Samsung o Google lideran un discurso donde el móvil deja de ser una herramienta para convertirse en asistente.

Un viaje que demuestra que la publicidad no solo vende tecnología, interpreta el momento en el que vivimos… y, en ocasiones, lo anticipa.