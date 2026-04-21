Con Lola de la Cruz

Estoy enrita: La ‘comperdón’ cayó del cielo

Lola de la Cruz convierte una escena cotidiana -y algo escatológica- en una reflexión con humor, identidad murciana y siete palabras que pondrán a prueba a los oyentes

Julián Vigara

Murcia |

Lola de la Cruz

Hay días en los que mirar al cielo en Murcia no es precisamente un ejercicio de contemplación… sino de supervivencia. La escritora Lola de la Cruz regresa a su sección ‘Estoy enritá’ con uno de esos asuntos tan cercanos como inevitables: la lluvia inesperada de ‘comperdón’, ese término tan nuestro que hoy cobra más sentido que nunca ante la invasión de estorninos.

Con su estilo afilado y cómplice, Lola transforma una escena urbana -bancos, coches y transeúntes convertidos en improvisado blanco aéreo- en un relato cargado de ironía y retrato costumbrista. Porque detrás de la anécdota hay también una mirada reconocible, la de una ciudad que convive con sus pequeñas molestias… y las convierte en histo-ria.

La sección mantiene además su juego habitual, siete "palabricas" murcianas que se deslizan entre líneas y que los oyentes deberán identificar. Un guiño al habla popular, a la memoria colectiva y a ese vocabula-rio que resiste, incluso cuando lo que cae del cielo no es precisamente poesía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer