Estoy enrita: La ‘comperdón’ cayó del cielo

Hay días en los que mirar al cielo en Murcia no es precisamente un ejercicio de contemplación… sino de supervivencia. La escritora Lola de la Cruz regresa a su sección ‘Estoy enritá’ con uno de esos asuntos tan cercanos como inevitables: la lluvia inesperada de ‘comperdón’, ese término tan nuestro que hoy cobra más sentido que nunca ante la invasión de estorninos.

Con su estilo afilado y cómplice, Lola transforma una escena urbana -bancos, coches y transeúntes convertidos en improvisado blanco aéreo- en un relato cargado de ironía y retrato costumbrista. Porque detrás de la anécdota hay también una mirada reconocible, la de una ciudad que convive con sus pequeñas molestias… y las convierte en histo-ria.

La sección mantiene además su juego habitual, siete "palabricas" murcianas que se deslizan entre líneas y que los oyentes deberán identificar. Un guiño al habla popular, a la memoria colectiva y a ese vocabula-rio que resiste, incluso cuando lo que cae del cielo no es precisamente poesía.