Cuchillito y tenedor: La Diligente convoca su V concurso de relatos y microrrelatos

La sección Cuchillito y tenedor de Onda Cero Región de Murcia pone el acento en una propuesta que mezcla creatividad y gastronomía. La Diligente Compañía de Vinos lanza la V edición de su concurso de relatos cortos y microrrelatos, una iniciativa que invita a escribir con el vino como hilo conductor -protagonista o simple acompañante- dentro de la historia.

Andrés Gómez, alma del proyecto, defiende que el vino «forma parte de la vida y también de la cultura», y por eso busca abrirle espacio en el ámbito literario. El certamen establece dos categorías: microrrelatos de hasta 100 palabras y relatos cortos de hasta 1.000, con la posibilidad de participar una vez en cada modalidad.

El plazo de presentación de trabajos permanece abierto hasta el 9 de junio, con bases disponibles en la web de La Diligente. El fallo se dará a conocer el 19 de junio en el Palacio Almudí, en un evento respaldado por el Ayuntamiento de Murcia.

Los premios, lejos de ser simbólicos, alcanzan los 1.500 € en cada categoría, repartidos entre un lote de vinos y una experiencia gastronómica exclusiva. Un aliciente que, como subraya la colaboradora de Onda Cero e instagramer, Mariluz Piñeiro @Maryluzpineiro convierte el concurso en una oportunidad «muy suculenta» para quienes sienten la llamada de la escritura.

Más allá del certamen, La Diligente continúa reforzando su agenda cultural con catas, visitas de bodegueros y propuestas como «Binestesia», donde el vino dialoga con la música en directo. Porque, como demuestra esta iniciativa, el vino no solo se bebe, también se narra.