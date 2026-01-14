Eva Libertad habla para Onda Cero tras las siete nominaciones de Sorda a los Goya

Sorda continúa sumando hitos en su camino. La ópera prima en largo de la directora molinense Eva Libertad ha conseguido siete nominaciones a los Premios Goya, confirmando una trayectoria que desde su estreno internacional no ha dejado de crecer. Tras conocerse el anuncio de la Academia, Libertad ha hablado en Onda Cero en una entrevista mantenida con Antonio Rentero y Julián Vigara, en la que ha compartido sensaciones, recuerdos y reflexiones sobre una película que ya es una de las grandes revelaciones del cine español.

La directora atendía a los micrófonos desde un taxi, camino del aeropuerto de Barcelona para regresar a Murcia, aún asimilando un reconocimiento que define como "asombroso". Un recorrido que comenzó el 15 de febrero en la Berlinale, una fecha que, como confiesa, quedará marcada para siempre en su memoria y que ha permitido que la película se mantenga "viva" durante todo el año en festivales y encuentros con el público.

Durante la conversación, Libertad subraya la emoción especial que le produjeron algunas de las nominaciones, especialmente las relacionadas con el trabajo interpretativo, y destaca el respaldo que supone para todo el equipo que la Academia haya vuelto a fijarse en una historia que ya nació como cortometraje premiado. Una validación (como apunta Antonio Rentero) al trabajo bien hecho y a una trayectoria construida con coherencia y sensibilidad.

'Sorda' ha logrado conectar con espectadores muy diversos al poner el foco en una realidad poco representada en el cine, como es la discapacidad y, en concreto, la experiencia vital de una protagonista sorda. Una mirada que, según explica su directora, ha servido para "abrir los ojos" a muchos espectadores ante una realidad desconocida para buena parte del público oyente.

Además del éxito nacional, la película ha tenido una importante proyección internacional, con ventas en más de 50 territorios, lo que refuerza su dimensión como obra universal más allá de su origen local. Un contexto que inevitablemente genera expectativas sobre el próximo proyecto de Eva Libertad, una presión que reconoce, pero que asegura queda superada por las ganas de seguir contando historias.

Las siete nominaciones de Sorda a los Premios Goya

La ópera prima de Eva Libertad ha conseguido un total de siete nominaciones a los Premios Goya: Mejor Película; Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Adaptado para la propia Eva Libertad; Mejor Actriz Revelación para la molinense Miriam Garlo; Mejor Actor de Reparto para Álvaro Cervantes; Mejor Actriz de Reparto para Elena Irureta; y Mejor Sonido, para Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo.

La entrevista completa ya se puede escuchar en Onda Cero Murcia, con la voz de una directora que está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera.