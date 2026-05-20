Cuchillito y tenedor: La Semana del Queso de Murcia reúne a 28 restaurantes de 15 municipios hasta el 31 de mayo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Quesos de Murcia celebra hasta el próximo 31 de mayo la VI edición de la Semana del Queso de Murcia, unas jornadas gastronómicas que ponen en valor las tres variedades amparadas por el Consejo Regulador: el Queso de Murcia Fresco, el Curado y el Murcia al Vino, todos elaborados con leche de cabra murciano-granadina.

Así lo ha explicado este miércoles en Onda Cero Región de Murcia el presidente del Consejo Regulador, Adolfo Falagán, que ha pasado por la sección Cuchillito y tenedor, que conduce la colaboradora e instagramer Mary Luz Piñeiro (@maryluzpineiro) dentro del programa Más de uno Murcia.

Las claves de esta edición

28 restaurantes participantes repartidos por 15 municipios de la Región, con sus tapas y platos disponibles en la web quesosdemurcia.com .

. Tres variedades protagonistas: el Fresco -único queso fresco de cabra con Denominación de Origen de España-; el Curado -el queso de cabra español con mayor tiempo de maduración, en torno a cinco meses- y el Murcia al Vino, madurado entre 45 y 50 días en vino con DO de la Región.

Concurso de cocina celebrado en el Centro de Cualificación Turística , con ocho finalistas y dotaciones de 1.000, 750 y 500 euros para los tres primeros clasificados.

, con ocho finalistas y dotaciones de 1.000, 750 y 500 euros para los tres primeros clasificados. Restaurante ganador: Pequeños Lujos, de Cobatillas, con la tapa «Carbonara con Quesos de Murcia DOP», que integra las tres variedades amparadas.

de Cobatillas, con la tapa «Carbonara con Quesos de Murcia DOP», que integra las tres variedades amparadas. Colaboración de la Asociación Jecomur -jefes de cocina y cocineros de la Región- y del Centro de Cualificación Turística.

Falagán ha subrayado además dos datos que sitúan a la Región en el mapa quesero nacional: el Queso de Murcia al Vino es el queso de cabra más exportado de España, y el Fresco es el único queso fresco de cabra con Denominación de Origen que se elabora en el país.

El objetivo de las jornadas, ha señalado el presidente del Consejo Regulador, es que los establecimientos participantes mantengan estas elaboraciones en sus cartas más allá del 31 de mayo siempre que la respuesta del público acompañe.