La Asamblea Regional trata de impulsar una declaración institucional en defensa de los derechos de los menores inmigrantes no acompañados

Por parte de VOX está negociando el texto de la declaración el portavoz del grupo, Juan José Liarte que, a priori, estaría dispuesto a apoyar la iniciativa al entender que la ley obliga a atender a los menores inmigrantes no tutelados que llegan a nuestra región.

El texto negociado por PP, PSOE, Cs, VOX y grupo Mixto es el siguiente: "En 2017 se dio en la región de Murcia una situación hasta entonces desconocida. A lo largo de ese año, los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma atendieron a 412 menores extranjeros no acompañados, lo que dio lugar a una situación de emergencia social que se solucionó, en parte, con la puesta en marcha en 2018 de un centro específico de atención a esos niños.

La situación fue a peor en 2018, cuando la Administración tuteló a 501 menores extranjeros no acompañados, y ha continuado a lo largo de 2019 a pesar de las condiciones climatológicas han sido adversas, lo que ha favorecido un ligero descenso en la llegada de estos niños a la región de Murcia respecto al pasado año. Aún así, han llegado más menores extranjeros no acompañados en este ejercicio que el balance anual registrado entre 2001 (103 menores) y 2016 (195). El resultado es que la Comunidad Autónoma tutela en estos momentos a 215 menores y hasta 305 han pasado por los centros de acogida regionales.

En sintonía con las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas, especialmente sensible a la vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados, creemos que es fundamental garantizar que los menores extranjeros no acompañados puedan ejercer y disfrutar de sus derechos partiendo de que son niños y es precisamente en los niños donde residen la esperanza y el futuro de la sociedad, de nuestra sociedad.

Por eso nos comprometemos a velar por el respeto de los derechos de los menores extranjeros no acompañados y a garantizar los servicios de calidad que nos demandan.

El pasado mes de noviembre VOX impidió que la Asamblea Regional aprobase una declaració institucional a favor de la infancia con motivo del 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño de la ONU. La dirección nacional de VOX había decidido desmarcarse de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU en su cruzada contra los menores inmigrantes no tutelados -menas- que llegan a España y a los que Santiago Abascal quiere deportar aunque lo impide la ley.