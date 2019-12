Todo el casco urbano de Los Alcázares se encuentra totalmente en zona inundable siendo un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación según un informe del Ministerio

El informe técnico al que ha tenido acceso Onda Cero concluye que "se han producido en los últimos años una serie de cambios andrópicos tanto agrícolas como urbanísticos que han cambiado totalmente la red hidrológica primitiva de la zona. En concreto la rambla de la Maraña, que pasaba por la población ha desaparecido y no tiene cauce definido alguno. En otros casos han aparecido nuevos puntos de aportación de agua que antes no llegaban a Los Alcázares " y añade que "la población de Los Alcázares no tiene defensa estructural alguna y se encomienda la misma a una infraestructura no diseñada al efecto como es el drenaje D7".

El informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica tras el último episodio de intensas lluvias analiza las causas de los daños sufridos por el municipio de Los Alcázares y concluye que "analizando hidrológicamente los últimos episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

"Las seculares principales vías de desagüe de caudales se centraban en la rambla del Albujón, al sur del casco urbano de Los Alcázares, y la rambla de la Maraña, cuyo cauce se encuentra hoy difuminado unos dos kilómetros aguas arriba de la población, lo que provoca el discurso de sus aguas “a manta” sobre el terreno. También está la rambla denominada de la Pescadería, con su antiguo cauce natural urbanísticamente muy alterado, que desemboca por el centro del casco urbano, recogiendo buena parte de la escorrentía superficial y la generada por la rambla de la Maraña" concluye el informe técnico del Ministerio de Transición Ecológica que advierte de que "se está produciendo un cambio anormal en la climatología de la pluviometría, con una aparición de fuertes lluvias en la zona del Campo de Cartagena".