LEER MÁS Descubre el turismo slow en el Valle de Ricote, en la Región de Murcia

Además de por una costa bañada por dos mares, la Región de Murcia también es conocida por ser un enclave de retiro y bienestar, ya que muchos de sus pueblos albergan aguas termales apreciadas desde tiempos de los pobladores íberos que habitaron la zona.

El clima suave durante todo el año, combinado con una amplia variedad de manantiales termales repartidos por el territorio, convierte a nuestra tierra en un lugar perfecto para escapar del estrés diario.

Balnearios y aguas termales: tradición desde el siglo V a.C.

Una de las joyas de la Región de Murcia en materia de bienestar son sus balnearios y aguas termales. Estos lugares, que combinan tradición y modernidad, ofrecen una experiencia única a los visitantes.

Es el caso de los baños termales de Archena, enclavados en el morisco Valle de Ricote, cuyos orígenes se remontan al siglo V a.C. Aquí es posible disfrutar de la calidez de las aguas hipertermales del manantial natural, que brota a una temperatura de entre 51 y 52 grados centígrados.

Tampoco pasan desapercibidas las aguas termales del Balneario de Leana, en Fortuna. Allí se encuentra un yacimiento con las ruinas de unos baños en los que se han documentado restos de arquitectura romana, musulmana y medieval. Durante la época romana, y más tarde bajo la influencia árabe, las aguas de Fortuna fueron muy valoradas por sus efectos curativos. Aunque algunos de los antiguos baños romanos ya no están en funcionamiento, los restos arqueológicos todavía se pueden visitar.

Modernos spas y centros de bienestar

Más allá de los balnearios tradicionales, la Región de Murcia es famosa por sus barros y lodos naturales. Muchos de los modernos spas y centros de bienestar construidos a su alrededor los emplean en sus tratamientos, pero los visitantes también pueden usarlos libremente.

Quien visite por primera vez las playas de Lo Pagán y San Pedro del Pinatar, conocidas por sus lodos, quizá se sorprenda al ver a decenas de personas embadurnadas de una arcilla chocolatosa que, tras extenderla por todo el cuerpo, dejan secar al sol. Lo hacen en un entorno tranquilo, rodeados de un paisaje de salinas rosáceas y de flamencos mimetizados con ese color, que descansan en las balsas cristalinas.

Los lodos del Mar Menor son ricos en minerales como el magnesio, el calcio y el sodio, y se utilizan en tratamientos para la piel, el reumatismo y los trastornos musculares.

Retiros de yoga y meditación

Además de aguas termales y lodos terapéuticos, la Región cuenta con espacios naturales protegidos, como el Parque Regional de Calblanque, donde se organizan retiros de yoga y meditación. Se han convertido en una opción muy demandada por quienes buscan una experiencia de bienestar completa.

Gastronomía de 1001 sabores

La alimentación es, sin duda, una parte fundamental de cualquier escapada de bienestar. Como no podía ser de otra forma dada su ubicación, la base de la gastronomía de todo el territorio es la dieta mediterránea, de sobra conocida por sus beneficios para la salud.

Restaurantes de toda la Región se han especializado en ofrecer menús saludables elaborados con productos frescos de la huerta local. Platos como el caldero (un guiso de arroz y pescado) o las ensaladas con productos de temporada son el complemento perfecto para un programa de bienestar. Prueba los 1001 Sabores de la Región de Murcia, que seguro te ayudarán a seguir una dieta sana y equilibrada.

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Región de Murcia, felicidad de la buena.