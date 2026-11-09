Descubre el turismo slow en el Valle de Ricote, en la Región de Murcia

LEER MÁS Enoturismo en la Región de Murcia: descubre los sabores y paisajes de una región única

Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la cultura árabe, ese es el Valle de Ricote en la Región de Murcia. Se trata del último reducto morisco del Levante. Por eso, aquí el legado andalusí no es un recuerdo: es un sistema vivo que sigue marcando el ritmo del territorio. Sus municipios trazan una frondosa huerta que serpentea a lo largo de las riberas bañadas por el río Segura y transportan a un mundo idílico. Una vega fértil anclada en su herencia árabe, de la que dan muestra, además de sus sistemas de regadío, sus numerosos vestigios.

Cuatro pueblos con encanto para recorrer en el valle

El Valle de Ricote es un oasis en el interior de la Región de Murcia donde el tiempo cambia de ritmo, un destino ideal para una escapada rural y para descubrir algunos de los pueblos con más encanto de esta tierra. Un territorio modelado por el agua, la huerta y la vida en calma, donde cada camino cuenta una historia y cada gesto conserva un legado.

Ojós: fértil y entre agua

Ricote: el corazón de la historia morisca

Ulea: pausa y buena mesa

Villanueva del Río Segura: el balcón del valle

Rutas y actividades complementarias para el viaje

Conocido por su entorno verde y su estrecho contacto con el río, Ojós es un susurro entre limoneros. Sus plazas y la emblemática Ruta de los Puentes invitan a pasear cruzando las pasarelas sobre el río Segura.Considerado el último reducto morisco del Levante, Ricote conserva un trazado urbano y un sistema de riego (azudes, acequias, norias y aljibes) que demuestra cómo el agua organizaba la vida tradicional. Aquí la historia y la gastronomía de cuchara y huerta se entienden en cada rincón.Un enclave donde la vida cotidiana se convierte en experiencia. Destaca por sus rincones tranquilos, sus vistas a la huerta y la calidez de su oferta gastronómica.Ubicado en una posición privilegiada, funciona como un mirador natural cargado de luz, paisaje y abundancia tranquila sobre el serpenteante cauce del río.

Completa tu visita con la red de senderos y visitas culturales balizadas en la zona:

Senda de los Moriscos (PR-8): Recorrido senderista por la Umbría de Ricote que combina paisaje de montaña y vestigios históricos.

Recorrido senderista por la Umbría de Ricote que combina paisaje de montaña y vestigios históricos. Ruta del Agua y de las Casas Señoriales: Itinerarios que conectan las infraestructuras hidráulicas tradicionales con la arquitectura solariega del valle.

Itinerarios que conectan las infraestructuras hidráulicas tradicionales con la arquitectura solariega del valle. Agroturismo y alojamiento rural: Oferta de casas de campo y fincas agrícolas situadas en la huerta para pernoctar en la zona.

Viajar por el Valle de Ricote Slow es descubrir un territorio que ha sabido conservar su esencia. Este compromiso con un turismo responsable ha llevado al destino a formar parte del Club de Producto Ecoturismo en España y de la marca Soy Ecoturista, impulsando propuestas que favorecen la conservación del paisaje, apoyan a las empresas locales y promueven una relación más consciente con el territorio.

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