La organización estudia la viabilidad de celebrar un tercer concierto de Leiva en Vigo, tras agotarse en pocas horas las entradas para las actuaciones del 3 y 4 de julio, en el Muelle de Trasatlánticos, en el marco del programa Concertos do Xacobeo.

El artista madrileño recalará en Vigo dentro de su Tour Gigante y las entradas para los dos conciertos se han agotado hace meses. El organizador, Antonio Casal, ha explicado este viernes que están estudiando la viabilidad de un tercer concierto, también en el Puerto, pero habrá que ver si es posible porque además de la disponibilidad del artista debe hacerse compatible el evento con la propia actividad portuaria.