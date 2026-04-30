Stellantis vuelve a beneficios en 2026

Stellantis ha logrado un beneficio neto de 377 millones de euros en el primer trimestre de año frente a las pérdidas de 387 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves antes de la apertura del mercado bursátil. El grupo automovilístico ha explicado que este resultado refleja el aumento del volumen de ventas y un mejor desempeño operativo.

Según el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa : "Los primeros tres meses de 2026 reflejan los resultados iniciales de nuestras acciones para que Stellantis retome un crecimiento sostenible y rentable. Los productos que lanzamos en 2025 han tenido una excelente acogida y confiamos en que los 10 nuevos vehículos previstos para 2026 consolidarán este impulso".

Los ingresos netos aumentaron un 6% interanual hasta alcanzar los 38.100 millones de euros, gracias a la mejora del rendimiento en Norteamérica, así como a los avances en Europa ampliada y Oriente Medio y África.

Por mercados, la facturación en Norteamérica creció un 11%, hasta 16.114 millones de euros impulsada por mayores volúmenes, una mejor combinación de productos y precios netos positivos, parcialmente compensada por impactos cambiarios desfavorables.

En Europa, los ingresos netos aumentaron un 1%, hasta 14.375 millones de euros, impulsados por mayores volúmenes, lo cual se vio contrarrestado en gran medida por precios netos negativos y una composición desfavorable.

En Oriente Medio y África, las ventas se impulsaron un 4% interanual, mientras que la compañía tuvo un peor desempeño en Sudamérica y Asia Pacífico, con caídas en la facturación del 2% y el 10%, respectivamente.

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