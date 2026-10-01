El Puerto simula la contaminación de la ría de Vigo tras el incendio de un buque

La simulación del vertido contaminante continúa durante toda la mañana de este jueves. El buque que se había incendiado, en el ejercicio realizado ayer, llega al muelle de Transatlánticos y, por un fallo de gobierno, colisiona contra el muro y se produce una grieta en el tanque de combustible, generándose un vertido de fuel oil de unos 600 litros en principio que, inicialmente, afecta a unos 1.200 metros cuadrados. No obstante, debido a los vientos de componente sur, la mancha rápidamente se extiende y puede poner en riesgo zonas vulnerables, como las bateas de Cangas, Moaña y la costa del Morrazo y el entorno del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Se instalan barreras de contención en las zonas contaminadas y se vigila permanentemente la evolución del vertido. En el simulacro se contempla que por la noche el viento arrecia y las barreras de contención resultan insuficientes, el vertido se extiende y se incrementan los medios operativos. También se producen afectaciones a la playa de Rodeira. Por la mañana, el helimer de Salvamento Marítimo reporta nuevos avistamientos de contaminación y se escalan los planes de emergencia. Se amplían los medios de Guardacostas y se requieren también medios de EMSA para atajar la contaminación que, finalmente, no llega ni a las bateas ni al Parque Nacional. En la playa de Rodeira se interviene para evitar contaminación de la playa y una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil vigila y controla el perímetro afectado. El dispositivo funciona y la situación de la emergencia, una vez limpiado el vertido de fuel oil, se va reduciendo al mismo ritmo que se desescalan los planes de emergencia de Puertos, Xunta y Dirección General de la Marina Mercante. La coordinación de medios y la gestión del comité de crisis ha sido un éxito. El simulacro acaba bien: Las bateas y el Parque Nacional están salvados.