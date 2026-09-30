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La Xunta cifra en 78 millones de euros las inversiones previstas para Vigo bloqueadas por el gobierno de Abel Caballero

Desde el gobierno gallego se insiste en que, a pesar de la política obstruccionista del gobierno local, la Xunta seguirá invirtiendo en Vigo

Luis Cerdeira

Vigo |

Ana Ortiz, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo

La delegada de la Xunta lamenta que haya inversiones que no se pueden concretar, ni firmar con el con el ejecutivo municipal y otras que no se han podido desarrollar por la política obstruccionista del alcalde de Vigo. Entre las primeras estarían el túnel de Elduayen, los viales y la residencia para la tercera edad en la Etea o la reforma de las pistas de atletismo. Entre las segundas el gobierno gallego cita el centro intergeneracional previsto para la antigua estación de autobuses o el centro para el asociacionismo previsto en uno de los edificios de los antiguos juzgados

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