El Corte Inglés de Vigo culmina su transformación

El nuevo diseño interior responde a criterios de apertura, luminosidad y funcionalidad, con espacios más amplios y recorridos intuitivos. La reorganización en universos de compra -mujer, hombre, infantil- mejora la orientación y transforma la visita en una experiencia más cómoda y atractiva. El proyecto incorpora además más de 50 nuevas marcas en Moda, Complementos y Belleza, muchas de ellas exclusivas en Vigo como Boggie; y en Galicia, como eseoese, IQ, Yuxus, Paris 64 o Lonbali. Con 22.000 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas completamente modernizadas, el centro integra nuevos espacios experienciales como La Barra Gourmet o el Beauty & Hair Studio, ampliando la propuesta más allá de la compra tradicional y creando un espacio de encuentro, disfrute y descubrimiento.