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El Corte Inglés de Vigo culmina su transformación

El Corte Inglés de Vigo abre una nueva etapa tras la culminación del proyecto estratégico más importante de su historia reciente. Este proceso de transformación integral, que se inició en agosto de 2024, va mucho más allá de una reforma física y sitúa al centro como referente del nuevo modelo comercial de la compañía basado en la experiencia integrada, la omnicalidad y la cercanía con el cliente.

ondacero.es

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El nuevo diseño interior responde a criterios de apertura, luminosidad y funcionalidad, con espacios más amplios y recorridos intuitivos. La reorganización en universos de compra -mujer, hombre, infantil- mejora la orientación y transforma la visita en una experiencia más cómoda y atractiva. El proyecto incorpora además más de 50 nuevas marcas en Moda, Complementos y Belleza, muchas de ellas exclusivas en Vigo como Boggie; y en Galicia, como eseoese, IQ, Yuxus, Paris 64 o Lonbali. Con 22.000 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas completamente modernizadas, el centro integra nuevos espacios experienciales como La Barra Gourmet o el Beauty & Hair Studio, ampliando la propuesta más allá de la compra tradicional y creando un espacio de encuentro, disfrute y descubrimiento.

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