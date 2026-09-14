Ponteareas guarda un minuto de silencio en recuerdo a la mujer asesinada este fin de semana

Fue el propio hombre, de unos 60 años, y con antecedentes de tipo psiquiátrico, el que confesó en el hospital Álvaro Cunqueiro que había asesinado a su madre, algo que fue comprobado por la Guardia Civil que se trasladó al domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas donde hallaron a la mujer ya sin vida y con aparentes heridas de arma blanca en la cabeza. El hombre había sido derivado al centro hospitalario tras intentar autolesionarse. Los dos, madre e hijo, se habían trasladado a esta localidad desde Covelo debido a los problemas de movilidad de la mujer. Sobre esta situación, la alcaldesa de la villa del Tea ha señalado que ni la mujer, ni su hijo, ni ningún otro familiar habían solicitado ayuda en el departamento de servicios sociales del ayuntamiento.