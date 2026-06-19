PP e BNG reclamaron además de la dimisión de la concejala, la comparecencia del alcalde para que explicase porque no se precintó una atracción que no tenía autorización, a pesar de lo cual estuvo funcionando en las fiestas de Matamá hasta que se produjo el fallecimiento del joven Iván Castaño. No hubo ni dimisión, ni tampoco, las explicaciones demandadas por los grupos de la oposición. Por el gobierno tomó la palabra su portavoz, López Font, que descalificó a los grupos de la oposición y defendió a la concejala imputada. El BNG decidió abandonar el pleno tras la negativa del alcalde a comparecer.
Ni cese, ni dimisión, ni comparecencia, en el pleno de Vigo
PP e BNG exigieron el cese de la concejala de seguridad imputada por homicidio imprudente en el caso del Saltamontes, la atracción de feria en la que falleció un joven en el verano de 2024. El grupo de gobierno defendió a su concejala y descalificó a los portavoces de la oposición.