Ni cese, ni dimisión, ni comparecencia, en el pleno de Vigo

PP e BNG reclamaron además de la dimisión de la concejala, la comparecencia del alcalde para que explicase porque no se precintó una atracción que no tenía autorización, a pesar de lo cual estuvo funcionando en las fiestas de Matamá hasta que se produjo el fallecimiento del joven Iván Castaño. No hubo ni dimisión, ni tampoco, las explicaciones demandadas por los grupos de la oposición. Por el gobierno tomó la palabra su portavoz, López Font, que descalificó a los grupos de la oposición y defendió a la concejala imputada. El BNG decidió abandonar el pleno tras la negativa del alcalde a comparecer.