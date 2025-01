O Porriño aposta pola modernización das súas infraestruturas deportivas cunha intervención no pavillón do ceip Fernández López

As melloras previstas inclúen unha ampla serie de intervencións. O pavillón será ampliado para que o terreo de xogo cumpra coas medidas regulamentarias, permitindo deste xeito albergar competicións oficiais de baloncesto, balonmán e tenis. Tamén se construirá un baño adaptado para persoas con mobilidade reducida, garantindo a inclusividade de todos os usuarios. As actuacións destinadas á accesibilidade contemplan a instalación de novas rampas, pasamáns e barandas, facilitando o acceso a todas as persoas.