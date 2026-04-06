Cíes cuelga el cartel de completo

Las Islas Cíes colgaron el cartel de completo en su primer lleno de la temporada alta durante el pasado viernes Santo, tras completarse las 1.800 plazas diarias disponibles para acceder a este archipiélago del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

“Las Islas Cíes se consolidan un año más como uno de los destinos gallegos favoritos durante Semana Santa, tanto para visitantes nacionales e internacionales como para el público local. Desde Mar de Ons facilitamos el acceso diario a este entorno único del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, permitiendo disfrutar de la naturaleza en un enclave privilegiado”, señala Silvia Torres, responsable comercial de Mar de Ons.

“Este archipiélago alberga la playa de Rodas, reconocida como la mejor del mundo por The Guardian, y cuenta además con distintivos como Destino Turístico Starlight, el sello Top 100 Quality Coast o su inclusión en el primer parque nacional con Sello Observer. Todo ello refuerza su posicionamiento como uno de los enclaves naturales más destacados y valorados del litoral gallego. La singularidad de sus paisajes, la riqueza de su flora y fauna y sus rutas de senderismo lo convierten en una opción perfecta para disfrutar de la Semana Santa a menos de una hora de los principales puertos de salida”, apunta.

En cuanto a la Isla de Ons, la demanda también ha sido elevada, con más de 2000 reservas anticipadas. Los desplazamientos a este destino estarán disponibles hasta el domingo 5 desde Bueu, Sanxenxo, y Portonovo.