Noticias Vigo, 13.40

El presupuesto del Ayuntamiento de Vigo para 2026 superará los 345 millones de euros

El alcalde, Abel Caballero, anunció una inversión que superará los 116 millones de euros. Las reformas del estadio de Balaídos y de la Avenida de Madrid son las obras estrella.

Víctor Blanco

Vigo |

El Ayuntamiento de Vigo aprobará en los próximos meses unos presupuestos que superarán los 345 millones 300.000 euros para 2026. Esta cifra supone un incremento del 5% con respecto a las cuentas de 2025. Todo ello en un contexto de deuda cero, enfatizó el alcalde, Abel Caballero.

El capítulo de inversiones; sumando al documento hoy presentado las modificaciones de crédito realizadas en los últimos meses, se sitúa en los 116 millones de euros. Caballero destacó los casi 19 millones y medio de euros destinados a la reforma de Balaídos. Algo más de 7 millones y medio para la Avenida de Madrid , 5 millones de euros en la nueva piscina de Teis y algo más de 2 millones para la nuevas rampas de Gran Vía , entre la plaza de América y la plaza de España.

