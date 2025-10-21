Vigo acogerá el día de las Fuerzas Armadas de 2026

Vigo ha sido el lugar elegido por el Minisiterio de Defensa para acoger el día de las Fuerzas Armadas. Esta celebración se remonta a 1978 cuando se estableció realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los Ejércitos y la Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. Recordamos que Vigo ya acogió este 2025 el Día de la Policía Nacional

En España, el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se celebra anualmente el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando. En 2026 se da la coincidencia de que el 30 de mayo es sábado.

Es un día para conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Su labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en el mundo, según se señala desde el Ministerio de Defensa.

El acto central de este día consiste en un desfile militar presidido por el Rey que, cada año, tiene lugar en una ciudad distinta. En 2025 fue Santa Cruz de Tenerife, en 2026 será Vigo. La parada militar incluye el Izado y homenaje de la Bandera Nacional, un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España, y el propio desfile con representación de las unidades de los tres ejércitos y la Guardia Civil.

Además del acto central, en el Día de las Fuerzas Armadas se realizan distintas actividades por todo el territorio nacional y también en el exterior, debido a la participación de nuestras Fuerzas Armadas en las distintas misiones.