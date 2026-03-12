El Marisquiño 2026 ya tiene fechas: Se celebrará del 6 al 9 de agosto

O Marisquiño, el festival de cultura urbana y deportes de acción que tiene lugar cada verano en Vigo, confirma las fechas de la edición 2026 del 6 al 9 de agosto. Tras conmemorar el pasado año su 25 aniversario con la edición más ambiciosa de su historia, el festival prepara un nuevo capítulo en el que mantiene el formato de éxito en Samil y el centro de la ciudad.



La nueva edición de Marisquiño contará con un completo programa con ocho disciplinas deportivas en el que competirán 1.500 riders profesionales y amateurs de más de 30 países, entre los que se encuentran algunos de los mejores del mundo. El festival volverá a ser sede de pruebas puntuables para la World Cup Skateboarding y el circuito FIBA 3x3.



Disciplinas deportivas 2026: Skate, BMX, Basket 3x3, todas ellas olímpicas, Breaking, Flatland, Big Air, FMX y MTB.

Más allá de la competición, Marisquiño continúa su apuesta por la programación musical y artística, un festival dentro del festival. De viernes a domingo, a las intervenciones de arte urbano se suma una amplia programación musical dedicada a los sonidos urbanos y la electrónica, con conciertos, sesiones de DJs y batallas de Freestyle rap en tres escenarios. El jueves está dedicado al Family Day, con un programa de actividades dirigido a público infantil y juvenil, ideado para fomentar el acceso a las disciplinas del festival.





Marisquiño 2026 repetirá su emplazamiento en dos enclaves emblemáticos de Vigo: la playa de Samil, con vistas privilegiadas a las Islas Cíes, y el corazón de la ciudad. Durante cuatro días, el entorno de Samil, epicentro del festival, acogerá las competiciones deportivas, los escenarios musicales, las intervenciones de arte urbano y las actividades para público infantil y juvenil. Además, en el centro histórico, el sábado tendrá lugar el icónico descenso urbano en Mountain Bike, que parte de la Fortaleza del Castro y atraviesa el Casco Vello para finalizar en el centro de ocio A Laxe.



El festival es de acceso gratuito y se prepara para recibir a más de 150.000 asistentes.