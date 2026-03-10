Noticias Vigo, 13.40

El sector pesquero amenaza con parar su actividad

El incremento del precio de combustible hace inviable salir a faenar, según la Cooperativa de Armadores de Vigo.

Víctor Blanco

Vigo |

Barcos pesqueros
Barcos pesqueros | Web Cluster Marítimo

La situación es, a juicio de los armadores, peor que durante la crisis energética desatada tras la invasión de Ucrania. Denuncian que el combustible para barcos ha incrementado su precio un 72% en apenas una semana. Si no hay cambios los barcos podrían quedar amarrados en los puertos.

Reclaman al gobierno central y a la unión europea medidas para reducir los precios del combustible además de la movilización del Fondo Europeo de Pesca para compensar el incremento de costes y habilitar ayudas por el cese temporal de actividad.

