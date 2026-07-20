La Xunta de Goberno de Santiago da luz verde a la revisión del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento en el lugar de la Veiga

La Xunta de Goberno aprobó en la sesión ordinaria de este lunes la revisión del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento en el lugar de la Veiga, en la parroquia del Eixo, según las indicaciones de Aguas de Galicia, y la puesta a disposición de este organismo de las vías de titularidad municipal en que se sitúa la obra y los informes sectoriales concedidos al Ayuntamiento para su ejecución.

El proyecto fija el presupuesto base de licitación de la obra en 230.342,01 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución en 17 semanas.

Se trata de una de las obras que se realizan al amparo del protocolo para la mejora de la movilidad del Complejo Hospitalario, que preveía la colaboración en actuaciones de abastecimiento y saneamiento en el ámbito rural. El protocolo establecía que Aguas de Galicia financiaría obras hasta un máximo de 3,5 millones de euros y se encargaría de su ejecución.

Las demás actuaciones incluidas en este acuerdo afectan a las parroquias de la Sabureira, La Peregrina y San Joán de La Junta de Gobierno aprobó el 17 de marzo de 2025 el expediente para contratar la redacción de los proyectos, que se adjudicó el 29 de diciembre a la empresa Proyfe por un total de 168.789,78 euros (IVA incluido). Los proyectos están en revisión en este momento para ser aprobados y tramitar los respectivos convenios.

Subvención

En la sesión de hoy también se tomó cuenta de la solicitud de una subvención por importe de 76.516,73 € del Plan de caminos rurales 2026-2027 (AGADER - Consellería del Medio Rural) para el proyecto de mejora del viario de acceso a la Portela de Figueras, que quedó también aprobado.

Licenzas

La Junta de Gobierno conció licencias para la reparación de fachadas y cubierta en el edificio ubicado en la calle Virxe da Cerca, 21; la instalación de un sistema de aislamiento en la fachada en el edificio del número 15 de la calle de O Pegigo de Abaixo; y la demolición de una edificación en la calle del Escultor Asorey, 10.

Sesión extraordinaria

Por otro lado, el pasado 16 de julio tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno en la que se adjudicó el contrato del servicio de publicidad institucional con motivo de la programación de las Fiestas del Apóstol 2026 del Ayuntamiento de Santiago la AVANTE EVOLUCIÓN DE MEDIOS, SLU, con una oferta económica de 64.130,00 euros (IVA incluido) y el compromiso de ampliar la difusión publicitaria en siete medios incorporados a mayores.

También se aprobó inicialmente el expediente de crédito extraordinario nº 2026-CREXT-02 por importe de 3.409.270,12 € financiado en su totalidad con remanente líquido de tesorería para gastos generales del ejercicio 2025 con el fin de saldar la totalidad de las operaciones pendientes de 2025 que no cuentan con otro recurso financiero para su aprobación e imputación presupuestaria en este ejercicio económico.