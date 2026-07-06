La Xunta de Galicia y la Fundación Catedral firman dos convenios para la atención y seguridad a peregrinos que llegan a Santiago

La Xunta, a través de Turismo de Galicia, ha firmado con la Fundación Catedral de Santiago y la S.A.M.I. Catedral dos convenios destinados a reforzar la atención y la seguridad de los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela.

La firma tuvo lugar este lunes en la Oficina de Acogida al Peregrino y contó con la participación del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y del director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos.

Los acuerdos, dotados con un presupuesto de 1,4 millones de euros, forman parte de la preparación de la ciudad de cara al Xacobeo 2027. Gracias a ellos se reforzará la seguridad en la Catedral, la Casa do Deán y la Oficina de Atención al Peregrino, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la información y la atención a quienes completan el Camino.

Durante el acto, Merelles destacó que este convenio representa "un ejemplo de colaboración" entre la Xunta y la Fundación Catedral desde el anterior Xacobeo y permite garantizar la seguridad tanto del templo como del centro de acogida, que calificó como "un ejemplo de gestión".

El director de Turismo explicó que solo durante esta jornada está previsto que más de 2.500 peregrinos pasen por la Oficina de Acogida al Peregrino. "La gestión es perfectamente fluida y permite que la tramitación de la compostela sea flexible", señaló.

En este sentido, subrayó que, ante el elevado número de caminantes, en un momento en el que el Camino de Santiago vive "su máximo esplendor", resulta imprescindible adoptar medidas que faciliten la gestión de los flujos de visitantes y contribuyan a que la experiencia del peregrino sea "la mejor posible".

"Todo lo que sea apostar por la gestión de los flujos es muy positivo para que vecinos, visitantes y peregrinos estén cómodos", afirmó.

Merelles también puso en valor el trabajo conjunto de la Iglesia y la Administración autonómica para avanzar en la desestacionalización del Camino de Santiago y favorecer la llegada de peregrinos a lo largo de todo el año.

Asimismo, recordó que la Xunta está desplegando un sistema de monitorización del número de personas que realizan las distintas rutas jacobeas. "Hay 18 sensores instalados en el Camino Francés y en los Caminos del Norte y Primitivo y vamos a incorporar otros 25 para que en 2027, año Xacobeo, podamos disponer de una medición más precisa de las personas que realmente hacen el Camino, ya que muchas de ellas no solicitan la compostela porque ya la obtuvieron en ocasiones anteriores", explicó.

Por su parte, Daniel Lorenzo destacó que ambos convenios permitirán mantener tanto el sistema de seguridad de la Catedral como el funcionamiento del edificio de acogida al peregrino.

Según explicó, el objetivo es evitar que este servicio presente carencias que puedan hacer "lenta, difícil o complicada" la gestión diaria de la atención a los peregrinos, al tiempo que se garantiza la seguridad en el templo compostelano. Además, aseguró que estos acuerdos permitirán que peregrinos, visitantes y fieles dispongan, desde el momento en que acceden a la Catedral, de un sistema que les ofrezca una experiencia más cómoda y ordenada.