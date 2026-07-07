Vecinos del Ensanche de Santiago valoran positivamente que la Diputación haya adquirido el bajo de la Cámara de Comercio y espera que se pueda habilitar para usos culturales y sociales para los vecinos

El presidente de la Asociación de Veciños "Raigame" do Ensanche Xosé Manuel Durán celebra en ONDA CERO que el local en el que se encontraba la Cámara de Comercio de Santiago y que llevaba vacío desde hace tiempo, lo haya adquirido la Diputación Provincial. Así y todo Durán lamenta la escasez de locales para la celebración de actos culturales o sociales en el Ensanche para la realización de conciertos, para lo que se está utilizando la iglesia de san Fernando. Xosé Manuel Durán lamenta que desde que se cerró el local social de carreira do Conde de Caixa Galicia no hay espacios en el Ensanche para la celebración de eventos y se tienen que habilitar carpas en la Praza Roxa incuso por parte del Concello. Durán, con respecto al bajo de la Diputación explica que "a infraestructura está ahí" y están los vecinos a la espera de su uso