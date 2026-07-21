El Sergas incorpora un robot con navegación cinemática que realizará en Santiago cirugías de columna de alta complejidad

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha celebrado este martes la incorporación al Servizo Galego de Saúde (Sergas) del primer robot con navegación cinemática, ya plenamente operativo en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde permitirá realizar cirugías de columna de alta complejidad con mayor precisión.

Este sistema posibilitará la realización de alrededor de 100 intervenciones al año y reducirá hasta en dos horas la duración de las operaciones más complejas. Según ha explicado el titular de Sanidade, se trata de un brazo robótico inteligente de última generación que facilita a los profesionales abordar este tipo de procedimientos con "mayor precisión, mayor seguridad y con un enfoque mínimamente invasivo".

Por su parte, el jefe del Servicio de Neurocirugía, Ángel Prieto, y el jefe del Servicio de Traumatología, José Ramón Caeiro, han destacado que esta tecnología permite tratar de forma integral patologías "muy complejas", entre ellas deformidades estructurales, tumores espinales y desajustes vertebrales avanzados.

Gómez Caamaño ha recordado que la incorporación de este robot al Hospital Clínico se enmarca en el contrato de suministro de implantes de columna. Su cesión forma parte de la oferta técnica presentada como mejora por la empresa adjudicataria, lo que ha permitido incorporar este equipamiento al sistema sanitario público gallego sin coste adicional.

Durante su visita al centro hospitalario, el conselleiro ha señalado que el robot multidisciplinar ya ha demostrado su utilidad en las primeras intervenciones realizadas, que se saldaron con éxito. Asimismo, ha indicado que los pacientes intervenidos evolucionan favorablemente y no han registrado complicaciones.