La selección española vuela desde Santiago con destino al Mundial de fútbol

Aeropuerto de Lavacolla

"¡Ánimo, chavales!" y "¡Mucha suerte!" fueron algunas de las frases más repetidas por los aficionados que despidieron este viernes a la Selección Española de Fútbol antes de su viaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo partió desde el aeropuerto de Santiago de Compostela a bordo de un avión de Iberia decorado con el lema "Despega un equipo. Vuela un país".

Tras el amistoso disputado el jueves en Riazor, que concluyó con empate, decenas de seguidores acudieron desde primera hora a Lavacolla para ver de cerca a sus ídolos. Según trabajadores del aeropuerto, alrededor de un centenar de aficionados, muchos de ellos con camisetas de la selección, aguardaban la llegada de los jugadores en la zona de embarque.

Entre los presentes destacaban numerosos niños que buscaban conseguir un autógrafo para completar sus álbumes de cromos. También hubo una importante presencia de medios de comunicación y momentos inesperados para algunos viajeros que no imaginaban comenzar la jornada fotografiándose con futbolistas como Borja Iglesias, Pedri, Nico Williams o Lamine Yamal.

Fue el caso de Diego, un joven de Vigo que viajaba a Alicante junto a sus amigos para celebrar una despedida de soltero. Ataviado con una túnica árabe, aprovechó la ocasión para inmortalizar el encuentro con varios jugadores. Tampoco pasaron desapercibidas varias despedidas de soltera, entre ellas un grupo de chicas disfrazadas de cowboys que logró fotografiarse con el guardameta Unai Simón.

Ni el seleccionador se libró de las fotos

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, también fue reclamado por los aficionados, que le llamaban al grito de "¡míster, míster!" una vez superado el control de embarque. Fue uno de los primeros integrantes de la expedición en acceder a la zona de salida, acompañado por miembros del cuerpo técnico.

Antes, y con menor atención mediática, había llegado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien acudió a despedir al equipo antes de su partida hacia Norteamérica y posteriormente atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto compostelano.

Galicia, punto de partida hacia el Mundial

Durante su intervención, Louzán apeló a la prudencia pese al optimismo que rodea a la selección.

"Se dice que España es favorita y existe confianza en los jugadores, pero debemos ir partido a partido. Cualquier exceso de confianza no sería positivo. La prudencia debe guiarnos mientras observamos la evolución del equipo. En estos momentos se percibe estabilidad y confianza, algo que también se transmite a quienes forman parte de la RFEF", afirmó.

Además, destacó el carácter histórico de la salida desde Galicia: "Es la primera vez que la selección española viaja a un Mundial desde esta tierra, que mantiene una profunda conexión con América, destino de miles de gallegos a lo largo de la historia". Louzán concluyó expresando su deseo de que el equipo pueda regresar con el título de campeón del mundo.