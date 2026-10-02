El PP de Santiago pide a Sanmartín que aclare si el Ayuntamiento suministró electricidad a la acampada del Obradoiro

El líder del PP de Santiago y candidato a la Alcaldía, Borja Verea, ha reclamado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que aclare si el Ayuntamiento autorizó el suministro de electricidad a los jóvenes que permanecen acampados en la Praza do Obradoiro. El dirigente popular también ha pedido explicaciones sobre la situación administrativa de la acampada y ha cuestionado la gestión municipal de la vivienda.

Verea ha asegurado que su formación tiene constancia de que los acampados utilizaron electricidad procedente del propio Pazo de Raxoi. "Había un cable suministrando electricidad, procedente de fondos públicos. ¿Es cierto? ¿Autorizó el Ayuntamiento esta utilización de fondos públicos?", ha preguntado.

El líder del PP compostelano ha planteado cuatro cuestiones a la regidora: si la acampada cuenta con autorización municipal y dónde se encuentra dicha autorización; por qué el Ayuntamiento permite la ocupación de la plaza si no está autorizada y si tiene previsto actuar para recuperar la normalidad; si se autorizó el uso de electricidad procedente del Pazo de Raxoi; y cuáles son los resultados de la política municipal de vivienda tras tres años de mandato.

Verea ha señalado que el PP entiende las reivindicaciones de las personas que protestan por el acceso a la vivienda, un problema que ha calificado de "real" en Santiago y que, según ha apuntado, afecta a numerosas personas con dificultades para encontrar una vivienda a un precio asumible.

No obstante, ha criticado la actitud de la alcaldesa, a quien acusa de comportarse como "espectadora o animadora" de las movilizaciones. "Después de más de tres años, ¿hay más vivienda? ¿Hay vivienda a mejor precio y de mayor calidad?", ha planteado.

El candidato popular ha diferenciado entre las reivindicaciones de los manifestantes y la permanencia "indefinida" en la Praza do Obradoiro, que ha definido como el espacio "más representativo" de Santiago y un lugar que "es de todos los santiagueses". En este sentido, ha defendido que las normas sobre el uso del espacio público deben aplicarse "igual para todos".

Entre sus propuestas en materia de vivienda, Verea ha planteado modificar el PXOM, aprobado en 2008, al considerar que fue diseñado durante el contexto del "boom inmobiliario". También ha propuesto crear un Banco Público de Alquiler y reforzar la protección de los pequeños propietarios para favorecer que más viviendas salgan al mercado del alquiler.

Sanmartín defiende las movilizaciones y sitúa el foco en la vivienda

Por su parte, Goretti Sanmartín ha mostrado "todo su apoyo" a las movilizaciones y acampadas que se están desarrollando estos días, incluida la instalada en la Praza do Obradoiro.

La alcaldesa ha rechazado que el debate se centre en cuestiones que considera secundarias y ha insistido en que la prioridad debe ser abordar el "problema gravísimo de falta de vivienda digna".

Preguntada expresamente por el supuesto suministro eléctrico a los acampados, Sanmartín no ha entrado a detallar quién habría autorizado dicho uso, aunque sí ha asegurado que "evidentemente no hay fondos públicos utilizados" para financiar la acampada.

"Creo que este es un asunto que no le interesa a los vecinos", ha señalado la regidora, que ha defendido que la ciudadanía está preocupada por la solución al problema de la vivienda. En este sentido, ha pedido "solidaridad" con quienes están ejerciendo su derecho a reclamar el acceso a una vivienda digna y ha rechazado "desviar la atención" hacia cuestiones que considera "absolutamente secundarias y menores".

Sanmartín también ha defendido la gestión del Gobierno municipal en materia de vivienda. Entre las actuaciones desarrolladas durante el mandato ha citado la recuperación y rehabilitación de edificios en ruinas, los programas de adquisición y rehabilitación de inmuebles en la ciudad histórica, las modificaciones fiscales destinadas a gravar las viviendas vacías de grandes propietarios y bonificar las viviendas protegidas, la movilización de suelo para vivienda protegida y la cesión de parcelas a la Xunta con este objetivo.

Asimismo, ha destacado la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), una medida cuyos primeros resultados, según ha indicado, comenzarán a apreciarse en un proceso "a medio y largo plazo".

La alcaldesa ha reclamado además a la Xunta que ejerza sus competencias en materia de vivienda, que considera "fundamentales". Sanmartín ha cuestionado las políticas desarrolladas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y ha acusado a estas administraciones de priorizar el negocio de las constructoras frente a la vivienda pública.

En respuesta a las críticas de Verea, la regidora ha acusado al PP de haber "puesto palos en la rueda" a las medidas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de vivienda. "Poco puede hablar el portavoz del PP de políticas de vivienda", ha concluido.