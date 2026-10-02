Santiago explora la vía judicial contra la empresa del SAF tras el retraso en el pago de las nóminas

La concejala de Servicios Sociales de Santiago, María Rozas, ha avanzado que el Ayuntamiento está explorando «todas las vías», incluida la judicial, contra la empresa adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), después de que la concesionaria abonase este jueves las nóminas pendientes de las trabajadoras.

En rueda de prensa, Rozas ha censurado la «actitud irresponsable e impresentable» de la empresa por atribuir al Ayuntamiento de Santiago el retraso en el pago de los salarios. La edila ha considerado «inaceptable» que la concesionaria trasladase a las trabajadoras que no podía pagarles debido a supuestos retrasos del Consistorio en el abono de facturas, algo que, según ha asegurado, era «rotundamente falso».

La responsable municipal ha recordado que percibir el salario es un «derecho básico» de las trabajadoras y que corresponde a las empresas abonarlo «en tiempo y en forma». Además, ha lamentado la «situación de preocupación enorme» generada entre la plantilla, formada mayoritariamente por mujeres y, según ha señalado, con una situación económica «no boyante».

El Ayuntamiento asegura que está al corriente de los pagos

Rozas ha defendido que el Ayuntamiento de Santiago está «al corriente» en el pago de las facturas correspondientes al contrato del SAF y que las ha abonado «en tiempo y forma». En cuanto a la última factura, ha explicado que fue presentada con toda la documentación necesaria el pasado 7 de septiembre y que actualmente continúa en tramitación dentro del plazo legal.

La concejala ha señalado además que la empresa abonó las nóminas «un día después» de trasladar a las trabajadoras que no podía hacerlo por los supuestos retrasos municipales. A su juicio, este hecho «acreditó» que aquella explicación era falsa.

«No nos va a temblar el pulso para exigir el cumplimiento contractual», ha afirmado Rozas.

Procedimiento sancionador por incumplimientos laborales

El Gobierno local ya ha iniciado un procedimiento sancionador contra la concesionaria por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Según ha explicado la concejala, en agosto se emitió una propuesta de sanción por no haber abonado en plazo la paga extraordinaria correspondiente a junio.

Rozas ha precisado que la pasada semana finalizó el plazo del que disponía la empresa para presentar alegaciones.

A mayores, el Ayuntamiento estudia otras medidas si la situación no se corrige y no descarta acudir a los tribunales. La concejala ha reconocido, no obstante, que la vía judicial «no es rápida» y que, por tanto, no supondría una solución inmediata para las trabajadoras.

Un contrato de 7,2 millones de euros

La responsable municipal ha puesto también en valor el esfuerzo económico del Ayuntamiento en el servicio de ayuda a domicilio. Con el nuevo expediente de contratación, el precio por hora del SAF se elevará hasta los 27 euros, mientras que el importe global previsto para el contrato alcanzará los 7,2 millones de euros, frente a los 3,6 millones del contrato anterior.

Rozas ha recordado asimismo que la relación con la actual concesionaria no continuará una vez finalice el contrato. La nueva licitación del SAF ya está en marcha y el objetivo del Gobierno local es que el nuevo contrato pueda entrar en vigor «lo antes posible».

Hasta entonces, el Ayuntamiento mantendrá la interlocución tanto con la empresa concesionaria como con las trabajadoras.

La concejala ha concluido reiterando que el Consistorio «no va a permitir ni va a amparar» ningún incumplimiento por parte de las empresas contratistas y «mucho menos» cuando se trata de un servicio dirigido a una parte «tan sensible» de la sociedad.