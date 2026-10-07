Santiago de Compostela reúne a 4.700 profesionales en el 48º Congreso Nacional de Semergen

Santiago de Compostela se convierte desde este miércoles en punto de encuentro de la medicina de familia con la celebración del 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). La cita reunirá durante cuatro jornadas a cerca de 4.700 profesionales de toda España para abordar los principales retos y avances de la atención primaria.

El congreso, que se prolongará hasta el sábado, contará con 182 actividades y cerca de 290 horas de formación, con un marcado carácter práctico. Talleres, simulaciones y aulas especializadas forman parte de un programa que prestará especial atención a la medicina genómica, la inteligencia artificial (IA), la farmacogenética y la innovación aplicada a la práctica clínica.

La elección de Santiago de Compostela como sede ha sido destacada durante la presentación del encuentro. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha definido la ciudad como un "referente" y un espacio de "intercambio, de acogida" y de conocimiento. Por su parte, el presidente de Semergen, José Polo, ha considerado Santiago una "ciudad ideal" para acoger el congreso, al estar vinculada a la idea del camino y formar parte de la historia de la organización.

Ángel Carracedo abrirá el congreso con una ponencia sobre genómica

Uno de los protagonistas de la jornada inaugural será el médico compostelano Ángel Carracedo, encargado de ofrecer la ponencia de apertura, centrada en la genómica, una de las grandes cuestiones sobre las que gira esta edición del congreso.

En este contexto, el presidente del comité organizador, Manuel Portela, ha reivindicado el papel de la medicina de familia como "la primera medicina personalizada". Según ha explicado, los profesionales de atención primaria no realizan únicamente diagnósticos médicos, sino también "diagnósticos sociales", debido al conocimiento continuado que mantienen de sus pacientes.

La inteligencia artificial será otro de los grandes ejes del encuentro. Portela ha señalado que negar el impacto que tendrá esta tecnología en la medicina supone no reconocer la transformación que se avecina, aunque ha descartado que la IA vaya a sustituir al médico de familia.

"Lo que hace es cuidar, acompañar y seguir durante toda la vida de los pacientes", ha destacado, poniendo el foco en la dimensión humana de la profesión.

Un congreso con más de dos tercios del programa dedicado a la práctica

La innovación, el rigor con humanidad, la utilidad clínica real y la investigación completan los principales bloques temáticos del programa. El presidente del comité científico, Enrique Gamero, ha explicado que el objetivo es responder a una cuestión fundamental: cómo mejorar la atención que reciben las personas cuando acuden a su centro de salud.

El carácter práctico será una de las señas de identidad de esta edición. Más de dos tercios de la programación estarán dedicados a actividades prácticas, entre ellas simulaciones, talleres y aulas específicas sobre inteligencia artificial, farmacogenética o cirugía menor.

El futuro de la medicina de familia, entre los grandes debates

El relevo generacional también tendrá espacio en Santiago. De los profesionales inscritos en el congreso, 1.760 son médicos residentes y médicos jóvenes, una cifra que, según José Polo, invita a evitar una visión catastrofista sobre el futuro de la especialidad.

El presidente de Semergen ha defendido una visión de "botella medio llena" y ha recordado que más de 2.000 médicos eligen cada año la medicina de familia, mientras que las plazas ofertadas para la formación especializada han quedado cubiertas este año, aunque posteriormente puedan producirse renuncias o cambios.

Con la celebración de este congreso, Santiago de Compostela se sitúa durante estos días en el centro del debate sobre el presente y el futuro de la atención primaria, acogiendo a miles de profesionales que analizarán cómo incorporar los avances tecnológicos y científicos sin perder de vista el carácter humano de la medicina de familia.