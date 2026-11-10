Santiago avanza para limitar las tiendas de recuerdos con el nuevo Plan especial de protección

El Ayuntamiento de Santiago avanza en la modificación del Plan especial de protección y rehabilitación de la Ciudad Histórica, una iniciativa que busca preservar la identidad del casco histórico, reforzar su carácter residencial y favorecer un modelo comercial más equilibrado. Entre las principales novedades figura la prohibición de tiendas de recuerdos y productos típicos en la mayor parte de las ordenanzas, salvo determinadas excepciones.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha informado en rueda de prensa de que la modificación, aprobada provisionalmente esta semana por la Junta de Gobierno Local, actualiza la regulación de usos vigente desde 1997 para adaptarla a las necesidades y desafíos actuales de la ciudad histórica.

El objetivo, según ha explicado, es mantener y reforzar el uso residencial, promover el comercio de proximidad, facilitar la implantación de nuevos usos dinamizadores y garantizar el equilibrio entre las actividades dirigidas a los residentes y las orientadas al turismo.

El documento también modifica las condiciones de implantación de diferentes usos urbanísticos, actualiza los requisitos para dividir o agrupar viviendas y concreta los usos permitidos en los distintos equipamientos de la ciudad histórica.

Para garantizar la participación ciudadana, el Gobierno local sometió el documento a información pública en dos periodos, uno en 2025 y otro en 2026. También intentó notificar individualmente a los titulares de inmuebles incluidos en el ámbito del Plan especial, publicó un edicto en el BOE en mayo de 2026 y trasladó el contenido de la propuesta a representantes de las asociaciones vecinales.

RESTRICCIONES AL COMERCIO TURÍSTICO Y AL OCIO NOCTURNO

Entre las principales medidas, la nueva regulación diferencia los tipos de actividad comercial en función del servicio que prestan a la población residente y de su orientación turística.

Así, las tiendas de recuerdos y productos típicos quedarán prohibidas en todas las ordenanzas, excepto en las de Tejidos Históricos Renovados y Rueiros. En este último ámbito, los productos típicos podrán comercializarse cuando formen parte de tiendas de alimentación y no representen más del 20% de su oferta.

En la ordenanza del recinto intramuros también se prohíben los establecimientos automáticos, como consignas de equipajes, lavanderías automáticas o cajeros desvinculados de oficinas bancarias. No obstante, podrán instalarse cajeros y consignas como servicios accesorios dentro de otros establecimientos.

Respecto al ocio nocturno, se mantiene la prohibición de discotecas y salas de fiestas en todas las ordenanzas del Plan especial. Otras actividades, como pubs, karaokes, cafés-concierto y cafés-espectáculo, tendrán la consideración de usos condicionados y necesitarán una evaluación técnica previa que analice su impacto y establezca posibles medidas correctoras.

Lestegás ha señalado que algunas alegaciones reclamaban la prohibición absoluta de todos los establecimientos de ocio nocturno, una medida que considera «desproporcionada». En su opinión, existen otros instrumentos más adecuados para limitar y mitigar las molestias que estas actividades puedan ocasionar.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA ADAPTAR LAS VIVIENDAS

En materia residencial, la modificación actualiza la normativa para facilitar la adaptación de las viviendas a las necesidades actuales de los hogares. El concejal ha recordado que el tamaño medio de los hogares de Santiago es de 2,5 personas y que buena parte del parque residencial está formado por viviendas de grandes dimensiones.

Por ello, se revisan las condiciones para dividir o agrupar inmuebles, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad, iluminación y ventilación y se respeten los elementos patrimoniales protegidos. La propuesta mantiene, además, la prohibición de implantar nuevos usos de hospedaje turístico.

NUEVOS USOS PARA EDIFICIOS SINGULARES

Otra de las novedades es la ampliación de las posibilidades de aprovechamiento de edificios singulares y equipamientos, especialmente los de carácter eclesiástico.

La nueva regulación permitirá incorporar usos como residencias universitarias, oficinas, clínicas privadas, alojamientos residenciales estables y determinadas actividades comerciales. Con esta medida, el Ayuntamiento busca favorecer la recuperación y dinamización de inmuebles que pueden contribuir a revitalizar la ciudad histórica.

Una vez aprobada provisionalmente, la modificación será remitida a la Dirección Xeral de Urbanismo para obtener el informe preceptivo y vinculante antes de su aprobación definitiva.