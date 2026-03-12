Rosa Crujeiras, será la primera rectora de la historia de la USC en Onda Cero: "Estoy muy feliz, muy orgullosa y con mucha responsabilidad, es un momento histórico"

La que será la primera rectora de la Universidad de Santiago en sus 531 años de Histria y primera rectora de la Universidad píblica de Galicia, la ribeirense Rosa Crujeiras se mostraba en ONDA CERO "moi feliz, orgullosa e con moita responsabilidade" tras ganar las elecciones al rectorado de la USC. Crujeiras señala que "é un momento histórico" y "o importante é non ser a última rectora" y lo asume "cunha enorme responsabilidade" al tiempo que desde su equipo "estamos moi agradecidos "por el apoyo en las elecciones. Rosa Crujeiras nos contaba que ya se reunión con el actual rector para organizar la transición y se emocionaba al contarnos que sus hijos le decían con el mayor cariño "a miña nai vai saír nos libros" en relación a la jornada histórica que ha protagonizado. Rosa Crujeiras desvela que sus primeras decisiones "son as que atinxen ás persoas cunha ollada cara ó social e as necesidades do estudantado" además de hacer frente a los retos que plantea la Inteligencia Artificial "do que non podemos estar alleos