El presidente de la Xunta Alfonso Rueda visitó los trabajos de fin de obra de la reforma integral y ampliación del centro de salud de Conxo y unidades de salud mental de Conxo, con una inversión de la Xunta de 5,5 M€

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy la firme apuesta del Ejecutivo autonómico por consolidar un modelo sanitario público de máxima calidad, más resolutivo y más humano, situando la atención primaria como eje prioritario.

Durante una visita a los trabajos de finalización de la obra de la reforma integral del centro de salud y unidades de salud mental de Conxo, en Santiago de Compostela, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Rueda subrayó que esta es una “muestra muy buena de la Galicia Calidade en sanidad”. Los trabajos consistieron en la reforma integral y ampliación de las instalaciones, para lo cual el Gobierno gallego destinó 5,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER Galicia 2021-2027.

El proyecto permitió conservar el patrimonio histórico del edificio, al tiempo que se renovó por completo su interior, multiplicando por dos el espacio disponible al pasar de 400 a cerca de 1.000 metros cuadrados útiles. Como resultado, los más de 5.000 vecinos y vecinas adscritos a este centro contarán con más servicios y espacios más amplios, con nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, sala de urgencias, dos salas de técnicas y una nueva unidad de salud bucodental. De este modo se ofrecerá desde el centro de salud una respuesta sanitaria más completa y eficaz.

Además, según destacó el titular del Ejecutivo gallego, se renovaron y ampliaron las dos unidades de salud mental del centro –que da cobertura de referencia a cerca de 150.000 personas de Santiago y ayuntamientos del entorno– y se creó una nueva unidad de psicogeriatría dotada con cuatro consultas específicas para la atención de personas mayores.

Tal y como apuntó el presidente, está previsto que el centro inicie su actividad asistencial este mes de agosto.

Asimismo, Rueda señaló que “los entornos físicos” son fundamentales para “adaptarse a una sanidad moderna”. En este sentido, afirmó que la Xunta continúa trabajando por el bien del conjunto del sistema sanitario y que, en concreto, en el área sanitaria de Santiago se está realizando un importante esfuerzo en esta línea con la próxima puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia de Galicia –y pionero de la sanidad pública en España–, que comenzará a funcionar en los próximos meses; la ampliación del Hospital Clínico con el nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados que también abrirá este mismo año y el aumento de la zona de urgencias; y la elaboración de un plan que el Gobierno autonómico está ultimando para responder a una demanda histórica como es la mejora de la movilidad en el entorno del hospital mediante nuevos accesos y un nuevo aparcamiento.

Reforma integral de la Atención Primaria

Esta intervención se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, mediante el cual la Xunta ha invertido más de 162 millones de euros desde 2009 en la construcción o reforma de 138 centros de salud.

En la actualidad, están en ejecución cinco nuevos centros –Vilagarcía de Arousa, Santa Lucía en A Coruña, A Rúa, Muíños y Boborás– y la reforma integral del centro de A Milagrosa en Lugo.

Asimismo, el presidente reafirmó que el compromiso del Gobierno autonómico va más allá de la modernización de las infraestructuras, en referencia a la reforma integral de la Atención Primaria en toda Galicia, un “plan muy trabajado” que “espero que en el mes de septiembre podamos presentar en su integridad”.